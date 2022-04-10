Top con giáp "uống no lộc trời" trong 45 ngày tới - Làm 1 hưởng 10, làm chơi hưởng thật, tiền chất như núi chính khiến cả họ phát hờn

Tâm linh - Tử vi 10/04/2022 06:27

Theo các chuyên gia phong thủy, vận may của 3 tuổi này trong 45 ngày tới giống như 1 đường thẳng chỉ có đi lên, không có đi xuống

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất trong nửa đầu năm nay sẽ gặp được nhiều quý nhân, nhận sự giúp đỡ của họ để sự nghiệp có những tiến triển nhanh chóng. Con giáp tuổi Tuất cũng không làm việc gì mà họ không chắc chắn. 45 ngày tới nếu họ có dũng khí để buông bỏ những thứ cũ kỹ thì mọi chuyện sẽ khác. Trên con đường công danh sự nghiệp và công việc làm ăn của người tuổi Tuất khởi sắc hơn rất nhiều, không còn khó khăn, căng thẳng nữa.

Trong nửa đầu năm này, mọi chuyện của con giáp tuổi Tuất đều tốt đẹp hơn, không chỉ kiếm tiền tốt mà còn có thể gặp được mối lương duyên tốt đẹp. Họ có thể làm cho cuộc sống của mình sung túc hơn từng ngày. Người tuổi Tuất không chỉ may mắn trên con đường tài lộc mà đường tình duyên cũng khởi sắc vô cùng. Nếu còn độc thân người tuổi Tuất có thể tìm thấy một nửa đích thực của mình. Nếu đã có đôi có cặp thì tình cảm càng thêm viêm mãn. 

Tuổi Mão

Năm 2022 này là một năm thiên thời địa lợi nhân hòa đối với những người tuổi Mão. Đặc biệt trong tháng 3 âm lịch này, tuổi Mão sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, chỉ cần từ giờ trở đi, tuổi Mão biết nắm bắt thời cơ thì nhất định sẽ thành công, nếu không xây dựng được cuộc sống viên mãn như mong ước thì ít nhất cũng kiếm được nhiều tiền.

Top con giáp 'uống no lộc trời' trong 45 ngày tới - Làm 1 hưởng 10, làm chơi hưởng thật, tiền chất như núi chính khiến cả họ phát hờn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngoài ra, 45 ngày tới đối với những người đầu tư làm ăn, thời gian tới chỉ cần nghe theo quý nhân hoặc tiền bối đi trước, bình tĩnh phát huy ưu điểm từng chút một thì nhất định sẽ thăng hoa, cuối năm 2022 này đổi nhà đổi xe trong tầm tay.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, vận may của tuổi Ngọ trong năm Nhâm Dần giống như 1 đường thẳng chỉ có đi lên, không có đi xuống, đặc biệt là trong sự nghiệp và tài lộc. Được nhiều cát tinh chiếu rọi, bản mệnh này sẽ có vô số các cơ hội đầu tư tốt và chỉ cần nỗ lực, chăm chỉ thì đại sự dễ thành, tài lộc nở rộ, không lo thiếu tiền tiêu, càng mở mang thì càng dễ gặt hái nhiều, cuộc sống vinh hoa, phú quý.

Ngoài công việc ra, các mối quan hệ của tuổi Ngọ cũng được cải thiện đáng kể so với các năm trước đây. Họ sẽ duy trì được sự hòa hợp và thân thiết với những thành viên trong gia đình cũng như bạn bè, đồng nghiệp.

 

Đặc biệt, trong 45 ngày tới, từ sự gắn kết này, tuổi Ngọ cũng gặp được nhiều quý nhân trợ giúp, mang tới cho họ những sự kết nối vô giá, mở ra những cơ hội làm ăn thu về lợi nhuận cao hoặc được cấp trên tín nhiệm, đánh giá cao và dễ thăng tiến ở cơ quan.

Do đó, tuổi Ngọ phải biết nắm bắt thật tốt những cơ hội này để làm giàu cho bản thân và gia đình.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo

Đúng 12h ngày mai (10/4), top con giáp giàu sang bất thình lình, bước ra cửa là Thần Tài bám gót, vàng theo chân không ngớt, phải mua thêm két đựng tiền

Đúng 12h ngày mai (10/4), top con giáp giàu sang bất thình lình, bước ra cửa là Thần Tài bám gót, vàng theo chân không ngớt, phải mua thêm két đựng tiền

Ngày 10/4 trở đi vận may mắn của tuổi Mão được kích hoạt. Bằng cách này, con giáp này có sự tự tin lớn hơn và có thể mở rộng kinh doanh.

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