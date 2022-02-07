Sau ngày vía Thần Tài, 3 con giáp này tài lộc dồi dào, kiếm được tiền tỷ, thong thả tiêu sài, lộc tràn đại hải

Tâm linh - Tử vi 07/02/2022 22:29

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con con giáp này kể từ sau ngày vía Thần Tài có lộc trời ban, làm ăn khấm khá, thu về tiền tỷ.

Tuổi Ngọ

Sau ngày vía Thần Tài, con giáp tuổi Ngọ có tài lộc dồi dào, chuyện tốt lành đến cửa. Ngọ được quý nhân che chở nên gặp dữ hóa lành. Không những thế, người tuổi này cũng được tạo cơ hội tiến thân, đường công danh sự nghiệp của họ nhờ đó cũng rộng mở hơn trước.

Ngọ luôn có vận may lớn vào nhà, vận may nhỏ nhập túi, tài lộc dồi dào, và có một tương lai tươi sáng. Ngoài ra, những người còn độc thân tuổi Ngọ cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này.

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Ngọ luôn có vận may lớn vào nhà, vận may nhỏ nhập túi, tài lộc dồi dào, và có một tương lai tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Năm nay thật sự là năm tốt lành với người tuổi Tý. Họ được người khác yêu mến, vận may luôn tới với tuổi Tý một cách bất ngờ. Sau ngày vía Thần Tài, Tý hễ bước chân phải ra đường là gặp được quý nhân nâng đỡ, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy không lo túng thiếu.

Cũng từ đây, rất nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra với Tý. Đối với người kinh doanh sẽ là một năm buôn may bán đắt. Với người kinh doanh sẽ dễ có những hợp đồng béo bở. Nói chung, dù bất cứ ở ngành nghề nào, cơ hội kiếm tiền đều trở nên dễ dàng với Tý.

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Người tuổi Dần có con đường tài lộc khá sáng sủa sau ngày vía Thần Tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có con đường tài lộc khá sáng sủa sau ngày vía Thần Tài. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà bán hàng cũng tốt hơn nhiều, có người còn phát tài to, mặc cho tình hình làm ăn kinh doanh chung vẫn khá ảm đạm.

Bạn còn có lộc trời ban, ví dụ như nhận được những khoản tiền bất ngờ mà đến chính bạn cũng không ngờ sẽ có được ở thời điểm này. Đó có thể là khoản cho vay đòi lại được hoặc một khoản hoa hồng nào đó. Tuy nhiên, tài vận vượng không có nghĩa bạn có thể chủ quan, nếu bạn chi tiêu không hợp lý thì dù tài khí tụ rồi cũng rất dễ tán.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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