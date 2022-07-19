Sau ngày mai, thứ Tư 20/7/2022, Thần May mắn quét sạch mây mù, 3 con giáp 'tay trái chạm vàng, tai phải vét bạc', tài lộc vô biên, đổi vận giàu sang sung sướng

Tâm linh - Tử vi 19/07/2022 07:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "tay trái chạm vàng, tai phải vét bạc", tài lộc vô biên, đổi vận giàu sang sung sướng sau ngày mai.

Tuổi Thìn

Sau ngày mai, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ được Thần May Mắn nâng đỡ khá nhiều, vận trình tăng tiến thấy rõ. Bản mệnh còn có cơ hội thăng quan tiến chức, được hưởng lợi lộc, nếu bản mệnh đang làm việc tại các đơn vị hành chính, cơ quan thì càng may mắn hơn.

Đối với những người đã lập gia đình, bản mệnh có một ngày yên bình. Con giáp may mắn này và nửa kia rất yêu thương nhau nên luôn bàn bạc và giúp đỡ nhau trong mọi công việc ở nhà. Khoảng thời gian ở nhà chính là khoảng thời gian đôi bên cảm thấy thư giãn và thoải mái nhất.

Sau ngày mai, thứ Tư 20/7/2022, Thần May mắn quét sạch mây mù, 3 con giáp 'tay trái chạm vàng, tai phải vét bạc', tài lộc vô biên, đổi vận giàu sang sung sướng - Ảnh 1
Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ được Thần May Mắn nâng đỡ khá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Tài nâng đỡ, người tuổi Dậu với thái độ làm việc chăm chỉ, cần cù và cẩn thận sẽ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo. Con giáp này có thể đạt được những thành tích mà trước nay chưa ngờ đến, cốt là bạn tin tưởng vào bản thân mình. Người làm nghề kinh doanh cũng có cơ hội nhận được một khoản lợi nhuận kha khá.

Về chuyện tình cảm, người độc thân cần dù săn đón cũng không nên giữ khoảng cách thích hợp, đề phòng những người có ý đồ xấu. Những người đã có gia đình quan tâm đến nửa kia nhiều hơn, không nên làm việc theo cảm tính của riêng mình. Muốn xây dựng hạnh phúc, vợ chồng cần phải đồng lòng hơn nữa, chớ chỉ biết có mình.

Sau ngày mai, thứ Tư 20/7/2022, Thần May mắn quét sạch mây mù, 3 con giáp 'tay trái chạm vàng, tai phải vét bạc', tài lộc vô biên, đổi vận giàu sang sung sướng - Ảnh 2
Người tuổi Dậu với thái độ làm việc chăm chỉ, cần cù và cẩn thận sẽ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đường tài lộc của người tuổi Hợi sẽ có dấu hiệu chuyển biến tích cực sau ngày mai. Con giáp này dễ phát tài, nhất là với những người đang làm nghề tự do và đã cố gắng trong suốt thời gian qua. Song với những người làm nhân viên, công chức, ngày mai sẽ rất yên bình và suôn sẻ.

Đường tình duyên của người tuổi Hợi sẽ khởi sắc rõ ràng nhờ ngũ hành tương sinh, có khả năng rất cao con giáp này sẽ gặp được một nửa tâm đầu ý hợp với mình. Nhân duyên vượng, đào hoa nở rộ, cho nên bản mệnh hãy cố gắng nắm bắt cơ hội để tìm cho mình một người yêu thương, chia sẻ và thấu hiểu mọi điều trong cuộc sống.

Sau ngày mai, thứ Tư 20/7/2022, Thần May mắn quét sạch mây mù, 3 con giáp 'tay trái chạm vàng, tai phải vét bạc', tài lộc vô biên, đổi vận giàu sang sung sướng - Ảnh 3
Đường tài lộc của người tuổi Hợi sẽ có dấu hiệu chuyển biến tích cực sau ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi 10 ngày tới (19/7-28/7), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp 'tiền chật két, vàng đầy kho', giàu không kịp trở tay, chỉ việc rung đùi ngồi hưởng thành quả

Tử vi 10 ngày tới (19/7-28/7), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp 'tiền chật két, vàng đầy kho', giàu không kịp trở tay, chỉ việc rung đùi ngồi hưởng thành quả

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "tiền chật két, vàng đầy kho", chính thức hết khổ, giàu không kịp trở tay, chỉ việc rung đùi ngồi hưởng thành quả trong 10 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 47 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 50 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến