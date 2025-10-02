Sau ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Thần Tài gửi lộc, 3 con giáp 'nằm im' hưởng phước, tình tiền 'bủa vây', của cải nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 02/10/2025 20:50

Thần Tài gửi lộc, 3 con giáp 'nằm im' hưởng phước, tình tiền 'bủa vây', của cải nhiều không đếm xuể.

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ trở nên tương đối dễ dàng. Nếu bạn đang muốn có được một cơ hội tiến thân trong công việc thì đừng bỏ qua những cơ hội “hiếm có khó tìm” xuất hiện trong khoảng thời gian này. Hãy cố gắng chứng minh năng lực và tài năng của mình nhiều nhất có thể thì bản mệnh sẽ được cấp trên cất nhắc và cho thử sức ở những vai trò mới.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên tương đối ổn định. Mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia luôn nhận được nhiều cảm tình, sự ủng hộ từ những người xung quanh. Người độc thân trong khoảng thời gian sắp tới có cơ hội được tỏ tình.

Sau ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Thần Tài gửi lộc, 3 con giáp 'nằm im' hưởng phước, tình tiền 'bủa vây', của cải nhiều không đếm xuể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nhờ may mắn mà tài năng của con giáp này được bộc lộ và lọt vào mắt xanh của cấp trên, từ đó bước thêm được một bậc thang quan trọng trong sự nghiệp thăng quan tiến chức của mình. Con giáp này còn có cơ hội thu được nguồn tiền khổng lồ từ các cơ hội hợp tác tiềm năng.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng vô cùng hanh thông. Quý nhân đem lại cho những người tuổi này nhiều tin vui liên quan tới chuyện tình cảm. Người độc thân sớm tìm được người tâm đầu ý hợp nhờ đào hoa vượng.

Sau ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Thần Tài gửi lộc, 3 con giáp 'nằm im' hưởng phước, tình tiền 'bủa vây', của cải nhiều không đếm xuể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra đúng như kế hoạch và thuận lợi vô cùng. Người tuổi này được đánh giá cao bởi tinh thần trách nhiệm cao và sự quyết đoán trong lúc làm việc. Tuy cảm xúc có hơi tiêu cực nhưng bản mệnh tuyệt đối không để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng tới tinh thần làm việc.

Vận trình tình cảm cũng sẽ khởi sắc. Đào hoa nở rộ đem tới cho người độc thân đối tượng hẹn hò phù hợp. Bên cạnh khả năng giao tiếp thì bản mệnh cũng nên chú ý trau chuốt vẻ bề ngoài của mình hơn để gây ấn tượng tốt ở đối phương.

Sau ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Thần Tài gửi lộc, 3 con giáp 'nằm im' hưởng phước, tình tiền 'bủa vây', của cải nhiều không đếm xuể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

