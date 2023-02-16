Sau ngày mai, Thứ Sáu 17/2/2023, 3 con giáp được ăn lộc bề trên, ra ngoài 'đạp trúng hố vàng' lên như diều gặp gió, suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 16/02/2023 11:45

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây được ăn lộc bề trên, ra ngoài 'đạp trúng hố vàng' lên như diều gặp gió, suôn sẻ trăm bề sau ngày 17/2/2023.

Tuổi Dần

Nhờ có cát tinh phù trợ và chính sự cố gắng của bản thân, người tuổi Dần sẽ gặt hái được nhiều thành tích đáng nể trong tháng 2 âm lịch tới đây. Với người làm đầu tư, kinh doanh, con giáp này có thêm nhiều mối làm ăn khả quan. Các hợp đồng được ký kết thuận lợi giúp bạn đem về nhiều khoản lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như cho chính bản thân.

Phương diện tình cảm của con giáp may mắn này cũng hanh thông khi có đào hoa tác động. Người độc thân có nhiều cơ hội thoát kiếp cô đơn lẻ bóng, còn các cặp đôi có thể tính đến chuyện xa xôi hơn nữa. Với các cặp vợ chồng, hai bạn đều đang nỗ lực vun đắp cho mái ấm gia đình.

Sau ngày mai, Thứ Sáu 17/2/2023, 3 con giáp được ăn lộc bề trên, ra ngoài 'đạp trúng hố vàng' lên như diều gặp gió, suôn sẻ trăm bề - Ảnh 1
Nhờ có cát tinh phù trợ và chính sự cố gắng của bản thân, người tuổi Dần sẽ gặt hái được nhiều thành tích đáng nể trong tháng 2 âm lịch tới đây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ được quý nhân giúp đỡ nên dễ dàng gặp được cơ hội tốt để đổi đời. Đặc biệt, công việc tuổi Tuất có nhiều khởi sắc, có khả năng giúp họ thăng quan tiến chức, và chỉ cần bình tĩnh nắm vững thông tin, nhờ những người có kinh nghiệm tư vấn, bạn cũng sẽ có một mùa bội thu, thuận buồm xuôi gió.

Hơn nữa, vận trình tình cảm rực rỡ, thắm sắc. Cả bạn và người ấy đều biết cách hạ cái tôi của mình và lắng nghe nhau nhiều hơn. Nhờ đó, mọi mâu thuẫn đều được hóa giải triệt để và nhanh chóng, đồng thời còn quý trọng nhau hơn trước.

Sau ngày mai, Thứ Sáu 17/2/2023, 3 con giáp được ăn lộc bề trên, ra ngoài 'đạp trúng hố vàng' lên như diều gặp gió, suôn sẻ trăm bề - Ảnh 2
Người tuổi Tuất sẽ được quý nhân giúp đỡ nên dễ dàng gặp được cơ hội tốt để đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân thông qua các nhiệm vụ đang đảm nhận. Một số bạn có ý định đổi việc cứ tự tin làm theo những điều khiến bản thân cảm thấy vui vẻ, thoải mái nhất. Bản mệnh nhận được những lời mời cộng tác mới với nguồn thu lớn. Con giáp này nên học cách cân đối tài chính, cân bằng các khoản thu và chi để không rơi vào tình trạng túng thiếu.

Vận trình tình duyên không có nhiều biến động. Những bạn độc thân cần chờ đợi thêm thời gian nữa mới nhận được kết quả như mong muốn. Con giáp này nên cân bằng lại cảm xúc của bản thân, đừng vì những tổn thương cũ mà không dám đón nhận tình cảm từ người khác.

Sau ngày mai, Thứ Sáu 17/2/2023, 3 con giáp được ăn lộc bề trên, ra ngoài 'đạp trúng hố vàng' lên như diều gặp gió, suôn sẻ trăm bề - Ảnh 3
Người tuổi Hợi có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân thông qua các nhiệm vụ đang đảm nhận - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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