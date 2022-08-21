Sau ngày mai, thứ Hai ngày 22/8/2022, 3 con giáp đón đầu cơ may tài lộc, thần may mắn yêu chiều, hưởng nhiều phước hạnh, phú quý viên mãn

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 17:42

Theo tử vi, sau ngày mai 22/8 sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ với 3 con giáp này bởi vận trình vô cùng may mắn, phú quý phát tài.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, sau ngày mai 22/8, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ có nhiều bước phát triển tích cực, đặc biệt khi nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Vốn là người năng động, nhiệt tình và thích giúp đỡ những người xung quanh nên dù gặp phải khó khăn gì con giáp này cũng dễ được trời phù hộ.

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ có nhiều bước phát triển tích cực, đặc biệt khi nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Vốn là người năng động, nhiệt tình và thích giúp đỡ những người xung quanh nên dù gặp phải khó khăn gì con giáp này cũng dễ được trời phù hộ. Đây sẽ là khoảng thời gian người tuổi Ngọ có bước chuyển mình đáng kể. Công việc đạt được bước tiến, con giáp này hoàn toàn có thể nhận được sự đề bạt, cất nhắc của cấp trên. 

Sau ngày mai, thứ Hai ngày 22/8/2022, 3 con giáp đón đầu cơ may tài lộc, thần may mắn yêu chiều, hưởng nhiều phước hạnh, phú quý viên mãn - Ảnh 1
Theo tử vi, sau ngày mai 22/8, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ có nhiều bước phát triển tích cực, đặc biệt khi nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi, những người tuổi Tỵ thường có vẻ ngoài lạnh lùng khiến nhiều người cho rằng họ khó gần. Tuy nhiên khi tiếp xúc gần hơn, bạn sẽ biết họ là những người rất ấm áp. Một khi đã coi ai đó là bạn thân, những chú Rắn sẽ đối xử với họ hết lòng, quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ.

Sau ngày mai, người tuổi Tỵ sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, nhờ đó mà công việc trở nên hanh thông hơn rất nhiều. Cụ thể, chút rắc rối trước đó sẽ được những chú Rắn giải quyết một cách triệt để. Cơ hội mà quý nhân đem đến được con giáp này nắm bắt tốt, nhờ vậy mà công việc thuận lợi cũng kéo theo tài lộc vượng theo.

Sau ngày mai, thứ Hai ngày 22/8/2022, 3 con giáp đón đầu cơ may tài lộc, thần may mắn yêu chiều, hưởng nhiều phước hạnh, phú quý viên mãn - Ảnh 2
Sau ngày mai, người tuổi Tỵ sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, nhờ đó mà công việc trở nên hanh thông hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi, sau ngày mai là khoảng thời gian khá ổn với những chú Rồng. Tài vận tương đối ổn định, người tuổi Thìn không gặp phải bất trắc lớn nào, đạt được thành tựu nhỏ trong công việc. Cuộc sống của họ có thể nói là không có biến động lớn nhưng cũng không mắc phải rắc rối. Đây là con giáp luôn chăm chỉ, làm việc nghiêm túc và không ngừng nhìn về tương lai.

Người tuổi Thìn sẽ tiếp tục gặp nhiều may mắn trong cả công việc lẫn tiền bạc. Cụ thể, nhờ sự xuất hiện của quý nhân đem tới cơ hội tốt, con giáp này đã không bỏ lỡ và phát huy được năng lực của mình. Vận thế bùng nổ, sự nghiệp hanh thông, thu nhập tăng vọt, đào hoa nở rộ. Nhìn chung, tuổi Thìn sẽ là khoảng thời gian rất đáng nhớ trong thời điểm trên.

Sau ngày mai, thứ Hai ngày 22/8/2022, 3 con giáp đón đầu cơ may tài lộc, thần may mắn yêu chiều, hưởng nhiều phước hạnh, phú quý viên mãn - Ảnh 3
Theo tử vi, sau ngày mai là khoảng thời gian khá ổn với những chú Rồng. Tài vận tương đối ổn định, người tuổi Thìn không gặp phải bất trắc lớn nào, đạt được thành tựu nhỏ trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 10 ngày cuối tháng 7 cô hồn, tiễn xui xẻo - đón cơ may lớn, 3 con giáp hồng phúc ngợp trời, một tay ôm hết quyền lực và danh vọng

Đúng 10 ngày cuối tháng 7 cô hồn, tiễn xui xẻo - đón cơ may lớn, 3 con giáp hồng phúc ngợp trời, một tay ôm hết quyền lực và danh vọng

Thời gian 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch sẽ giúp top 3 con giáp may mắn này hút cạn lộc trời, tài lộc ùn ùn kéo đến, muốn khổ cũng chẳng được.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi sau ngày mai tử vi ngày mai tử vi hôm nay tử vi thứ 2 tử vi ngày 22/8 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 34 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 2 giờ 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 4 giờ 11 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi