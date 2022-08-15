Đúng 10 ngày cuối tháng 7 cô hồn, tiễn xui xẻo - đón cơ may lớn, 3 con giáp hồng phúc ngợp trời, một tay ôm hết quyền lực và danh vọng

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 10:04

Thời gian 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch sẽ giúp top 3 con giáp may mắn này hút cạn lộc trời, tài lộc ùn ùn kéo đến, muốn khổ cũng chẳng được.

Tuổi Tuất

Năm 2022 là một năm rất tốt lành của những người tuổi Tuất. Họ đã biết cách bứt phá ra khỏi vùng an toàn của mình, và giành được những thành quả mà trước đây họ chưa từng dám nghĩ tới. Theo đó, trong 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, tuổi Tuất đã có nhiều cơ hội kiếm tiền tuyệt vời và nằm trong top những con giáp giàu có.

Theo các chuyên gia phong thủy, của cải của người tuổi Tuất sẽ chất đống như núi, khiến nhiều người khác ghen tị. Song người tuổi Tuất phải cân nhắc thật kỹ việc sử dụng số tiền họ kiếm được. Lời khuyên dành cho bạn là để 1 phần để đầu tư, 1 phần để tiết kiệm cho tương lai, và chỉ nên chi tiêu vào những việc cần thiết, vì có thể trong những năm tới họ sẽ gặp khó khăn hơn.

Đúng 10 ngày cuối tháng 7 cô hồn, tiễn xui xẻo - đón cơ may lớn, 3 con giáp hồng phúc ngợp trời, một tay ôm hết quyền lực và danh vọng - Ảnh 1
Trong 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, tuổi Tuất đã có nhiều cơ hội kiếm tiền tuyệt vời và nằm trong top những con giáp giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, 10 ngày cuối tháng 7 cô hồn là lúc mà tài vận của tuổi Mùi có những bước tiến triển đến ngỡ ngàng. Theo đó, họ là một trong những con giáp tỏa sáng nhất. Tử vi học có nói, tuổi Mùi tiếp tục là một trong những con giáp có vận số đáng ngưỡng mộ.

Sự nghiệp có nhiều bước tiến triển, gặp được quý nhân giúp đỡ tận tình nên các cơ hội thăng tiến cứ đến dồn dập. Là một trong những con giáp may mắn nhất trong thời gian này, tuổi Mùi được cho là sẽ làm chủ vận mệnh, vươn lên để có một cuộc sống sung túc, dư dả như họ mong ước.

Đúng 10 ngày cuối tháng 7 cô hồn, tiễn xui xẻo - đón cơ may lớn, 3 con giáp hồng phúc ngợp trời, một tay ôm hết quyền lực và danh vọng - Ảnh 2
Theo các chuyên gia phong thủy, 10 ngày cuối tháng 7 cô hồn là lúc mà tài vận của tuổi Mùi có những bước tiến triển đến ngỡ ngàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo các chuyên gia phong thủy, bước sang 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch do có mối quan hệ vô cùng tương hợp, tuổi Thìn tiếp tục được sao tốt chiếu mệnh. Con giáp tuổi Thìn làm gì hầu như cũng thành công, giành được thành tựu đáng kể và có thể trở thành một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của họ.

Tử vi học có nói, con giáp tuổi Thìn nếu biết nắm bắt cơ hội thì sẽ có thể tiếp tục kiếm được những khoản tiền lớn giúp họ đã giàu lại thêm giàu, cuộc sống ngày càng viên mãn, sung túc hơn

Đúng 10 ngày cuối tháng 7 cô hồn, tiễn xui xẻo - đón cơ may lớn, 3 con giáp hồng phúc ngợp trời, một tay ôm hết quyền lực và danh vọng - Ảnh 3
Theo các chuyên gia phong thủy, bước sang 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch do có mối quan hệ vô cùng tương hợp, tuổi Thìn tiếp tục được sao tốt chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cúng Rằm tháng 7 vào ngày nào tốt nhất để tiễn xui xẻo, chiêu tài đón lộc và mang may mắn về cho gia đình?

Cúng Rằm tháng 7 vào ngày nào tốt nhất để tiễn xui xẻo, chiêu tài đón lộc và mang may mắn về cho gia đình?

Rằm tháng 7 âm lịch được người xưa quan niệm là một ngày lễ quan trọng trong năm. Chính vì vậy, các gia đình thường hết sức coi trọng, lưu tâm khi cúng vào ngày lễ này để tránh rước thêm xui xẻo và thu hút tài lộc, may mắn về nhà.

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