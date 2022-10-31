Trong số 12 con giáp , những người tuổi Thân thông minh, cẩn thận lại kiên trì. Họ biết cách tận dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Người tuổi Thân là con giáp hòa đồng, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Xung quanh họ cũng có nhiều quý nhân phù trợ.

Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng. Trong khi người làm kinh doanh thì ngày càng đông khách, doanh thu tăng dần. Con giáp tuổi này có sự nghiệp vượng phát, tình duyên suôn sẻ nên vô cùng phấn chấn.

Trên con đường tiến thân, con giáp này dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp. Sau ngày mai (1/11/2022), người tuổi Thân có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng.

Tuổi Thìn

Sau ngày mai (1/11/2022), tuổi Thìn sẽ có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp. Bạn được cấp trên giao cho những công việc trọng đại, giúp khẳng định vị thế.



Có thể nói trong thời gian tới, với đầu óc minh mẫn, tuổi Thìn có thể mở lối đi riêng khiến tiền đổ về túi nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bản mệnh không chỉ được thưởng nóng mà còn có thể được thăng chức, tăng lương. Có thể nói trong thời gian tới, với đầu óc minh mẫn, tuổi Thìn có thể mở lối đi riêng khiến tiền đổ về túi nhanh chóng.

Những người tuổi Thìn sẽ có quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, thậm chí có cơ hội làm giàu, nếu biết nắm bắt thì sẽ đổi vận từ giờ về sau. Tuổi Thìn luôn có tham vọng làm giàu, luôn mong có khả năng xây dựng một cuộc sống viên mãn, đủ đầy để bản thân và những người xung quanh tận hưởng.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là con giáp hiền hòa, thích cuộc sống tự do, yên bình. Họ điềm đạm, hòa đồng với những người xung quanh và dường như không bao giờ nổi nóng. Trong công việc, họ thể hiện mình là người nhanh nhạy, thức thời. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội cho bản thân chứ không đứng yên tại chỗ.

Người tuổi Mão có tài vận khởi sắc. Họ không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu, lại được quý nhân phù trợ, trao cho cơ hội tỏa sáng - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mão làm việc chăm chỉ, làm việc hăng say. Tinh thần chịu đựng gian khổ đã mở đường cho những thành công của họ. Sau ngày mai (1/11/2022), người tuổi Mão có tài vận khởi sắc. Họ không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu, lại được quý nhân phù trợ, trao cho cơ hội tỏa sáng.

Con giáp này nhanh nhạy chớp thời cơ, họ đang đi đúng hướng trong công việc. Thời gian tới, con giáp này có tài lộc vượng phát, giải tỏa được nhiều áp lực, hầu bao rủng rỉnh, không còn lo lắng về tiền bạc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.