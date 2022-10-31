Kể từ 12 giờ trưa mai (1/11), những con giáp sau tăng tiến lộc vàng, được quý nhân nâng đỡ, tắm trong biển tiền, may mắn không ai ngờ trước được

Theo tử vi 12 con giáp , những người tuổi Mùi thường tài năng hơn người, lại có nhiều tham vọng. Họ không bằng lòng với hiện tại, dám thử thách bản thân. Bởi vậy, dù xuất thân bần hàn, con giáp tuổi này cũng được dự đoán sẽ có tương lai tươi sáng. Người tuổi này rất tận tâm và kiên trì trong chuyện tình cảm. Khi đã yêu ai, họ yêu chung thủy và hết lòng.

Chỉ cần mạnh dạn nắm bắt lấy cơ hội, họ sẽ đạt được không ít thành quả. Người tuổi sẽ gặp được bạn làm ăn uy tín. Các thương vụ họ bắt tay với nhau đều sinh lãi, sinh lời. Con giáp làm trồng trọt chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu. Nông sản họ trồng bá được mùa, được giá.

Kể từ 12 giờ trưa mai (1/11), con giáp tuổi Mùi có vận khí vượng phát, không lo gặp tai ương. Sau thời gian gặp khó khăn, chật vật trong công việc, con giáp này cũng tìm được cơ hội phù hợp với bản thân.

Tuổi Thân

Thời gian gần đây, tuổi Thân không được sao tốt chiếu mệnh nên thường phải “lên bờ xuống ruộng” với những thăng trầm của cuộc đời. Song, nhờ vậy họ dần rèn luyện được cho mình ý chí phấn đấu, tự tin hơn, chín chắn hơn hẳn.

Với các yếu tố đó, kể từ 12 giờ trưa mai (1/11), dù rằng vẫn phải đối diện với chút sóng gió vì tam tai nhưng họ vẫn vững tâm vượt qua và lội ngược dòng. Tuổi Thân hoàn toàn có thể đổi đời trong một nốt nhạc, cuộc sống lẫn sự nghiệp và tài vận đều viên mãn.

Tuổi Thân hoàn toàn có thể đổi đời trong một nốt nhạc, cuộc sống lẫn sự nghiệp và tài vận đều viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý‏

‏Người tuổi Tý luôn nỗ lực hết mình vì công việc, tự lập và khả năng sắp xếp, tổ chức khoa học, chuyên nghiệp. Do đó, không khó để thấy người tuổi Tý khá thành công trong sự nghiệp, công danh.

Những người tuổi Tý làm ăn kinh doanh cũng gặp được không ít may mắn, tiền bạc hanh thông, phúc lộc tràn trề - Ảnh minh họa: Internet

Kể từ 12 giờ trưa mai (1/11), tuổi Tý tiếp tục phát huy những lợi thế của mình, cộng thêm là được các cát tinh chiếu mệnh nên đường công danh vô cùng rộng mở, thênh thang, như “rồng gặp mây”, như cá gặp nước. Những người tuổi Tý làm ăn kinh doanh cũng gặp được không ít may mắn, tiền bạc hanh thông, phúc lộc tràn trề. ‏

‏Ngoài ra, cuộc sống của người tuổi Tý được dự báo sẽ bước lên một nấc thang mới, tình duyên tốt đẹp, hôn nhân viên mãn. Sức khỏe của người tuổi Tý cũng cơ bản ổn định, không có gì đáng phải lo nghĩ quá nhiều.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.