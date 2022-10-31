Đúng 14h ngày 1/11/2022, 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận loạt tin vui, tài lộc trải đầy nhà, tiền tiêu xả láng, vận trình làm ăn vô cùng thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 11:16

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 14h ngày 1/11/2022, 3 con giáp này có mệnh phát tài, trúng số độc đắc, đại phú đại quý nhờ thần may mắn hỗ trợ.

Tuổi Dậu

Đúng 14h ngày 1/11/2022, tuổi Dậu là con giáp may mắn, người tuổi Dậu nhanh chóng vượt qua khó khăn đầu tuần để có thể gặt hái thành công lớn lao hơn vào khoảng thời gian sau đó. Với kinh nghiệm và đầu óc nhanh nhạy, bạn đưa ra được những quan điểm khiến cấp trên phải ngạc nhiên. Thậm chí, bạn định hướng công việc cho cả tập thể, dẫn dắt mọi người đi đến thành công.

Đúng 14h ngày 1/11/2022, 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận loạt tin vui, tài lộc trải đầy nhà, tiền tiêu xả láng, vận trình làm ăn vô cùng thuận lợi - Ảnh 1
Với kinh nghiệm và đầu óc nhanh nhạy, bạn đưa ra được những quan điểm khiến cấp trên phải ngạc nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Dịch Mã chiếu mệnh cho thấy, thời gian này, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì kết quả thu được càng đáng mừng bấy nhiêu. Vì thế, bạn, đặc biệt là người trẻ tuổi chớ nên ngại gian khó nhất thời. Việc thường xuyên học hỏi, công tác khiến bạn học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý.

Phương diện tài lộc chủ yếu ổn định. Những ai đã cống hiến cho công việc có thể được nhận một khoản tiền khích lệ. Còn nếu muốn cải thiện cuộc sống, bạn có thể nhận thêm các công việc làm thêm với mức lương phù hợp.

Tuổi Hợi

Để có  mọi việc hoàn toàn nhẹ nhàng và trôi chảy, người tuổi Hợi nên học cách giải tỏa căng thẳng và những suy nghĩ tiêu cực trước khi bắt đầu công việc. Bạn có thể dành thời gian để xác định lại mục tiêu của mình và loại bỏ bớt những việc không cấp thiết để tránh trường hợp bản thân trở nên quá tải.

Đúng 14h ngày 1/11/2022, 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận loạt tin vui, tài lộc trải đầy nhà, tiền tiêu xả láng, vận trình làm ăn vô cùng thuận lợi - Ảnh 2
Có thể đây sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời cho những tham vọng trong sự nghiệp của bạn, vậy nên hãy tập trung năng lượng của bạn vào việc đang làm nhé - Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện sự nghiệp, đúng 14h ngày 1/11/2022, hãy tận dụng cơ hội của mình khi có cát tinh ghé thăm. Có thể đây sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời cho những tham vọng trong sự nghiệp của bạn, vậy nên hãy tập trung năng lượng của bạn vào việc đang làm nhé.

Tài lộc của bản mệnh cũng có dấu hiệu tăng tiến nhờ những tiến triển trong sự nghiệp. Tuy nhiên, dù có kiếm nhiều đến mấy thì bạn cũng chớ tiêu xài lãng phí. Hãy tiết kiệm thêm để đảm bảo cho tương lai của mình và các thành viên trong gia đình bạn nhé.

Tuổi Dần

Tử vi cho biết, đúng 14h ngày 1/11/2022, những người tuổi Dần gặp nhiều điều thuận trong sự nghiệp nhờ có cát tinh nâng đỡ. Trong thời gian này bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, gây ấn tượng với lãnh đạo và đồng nghiệp.

Đúng 14h ngày 1/11/2022, 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận loạt tin vui, tài lộc trải đầy nhà, tiền tiêu xả láng, vận trình làm ăn vô cùng thuận lợi - Ảnh 3
Dưới sự nâng đỡ của cát tinh Thiên Đức, với người làm công ăn lương, chỉ cần bạn cố gắng không ngừng thì mọi khó khăn dần dần sẽ được khắc phục mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Đối với vấn đề tài chính, tuổi Dần có thể thu về nhiều khoản thu nhập ngoài lương. Bạn sẽ thoải mái chi tiêu mà không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều. Dưới sự nâng đỡ của cát tinh Thiên Đức, với người làm công ăn lương, chỉ cần bạn cố gắng không ngừng thì mọi khó khăn dần dần sẽ được khắc phục mà thôi.

Bên cạnh đó, xung quanh bạn vẫn luôn có những người bạn tốt sẵn sàng lắng nghe bạn tâm sự. Đối với phương diện tình cảm của con giáp này cũng có dấu hiệu khởi sắc, Bạn có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng khá triển vọng sẽ có nhiều tin vui cho bạn.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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