Sau ngày lễ 2/9: Chính Tài nâng đỡ, 3 con giáp "ngồi chơi xơi nước", lộc lá tự khắc chạy hết vào túi, đếm tiền mỏi tay, đại cát đại lợi

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 01:11

Sau ngày 2/9/2022 hứa hẹn là một thời gian đầy niềm vui của những con giáp sau khi liên tiếp đón tin mừng về tài lộc

Tuổi Thân

Xem tử vi con giáp cho thấy, Thân là một trong 3 con giáp gặp nhiều may mắn nhất sau ngày lễ 2/9. Đường công danh sự nghiệp của bản mệnh rất rốt, làm đâu thắng đó, thuận lợi đủ đường và đây cũng là thời điểm tốt để bạn khởi động các dự án, hứa hẹn sẽ mang về cho bạn thành tựu vượt xa ngoài sự mong đợi. 

Trong tháng 9 này, Thân còn được Chính Tài hỗ trợ nên bạn có nhiều cơ hội để kiếm tiền, nhờ đó tiền bạc rủng rỉnh hơn rất nhiều. Bạn biết nắm bắt thời cơ nên sẽ thu được lợi nhuận rất tốt từ các khoản đầu tư. Đường tình duyên cũng vô cùng hanh thông, kế hoạch kết hôn của một số cặp đôi sẽ tiến triển theo đúng kế hoạch, không gặp vấn đề gì. 

Sau ngày lễ 2/9: Chính Tài nâng đỡ, 3 con giáp 'ngồi chơi xơi nước', lộc lá tự khắc chạy hết vào túi, đếm tiền mỏi tay, đại cát đại lợi - Ảnh 1
Xem tử vi con giáp cho thấy, Thân là một trong 3 con giáp gặp nhiều may mắn nhất sau ngày lễ 2/9. Đường công danh sự nghiệp của bản mệnh rất rốt, làm đâu thắng đó. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ sinh ra đã hưởng nhiều phúc khí trời ban, đón nhận vận khí tốt của trời đất. Ngoài ra, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân nên tuổi Ngọ có thể đạt được thành công hơn người.

Tử vi dự báo rằng, sau đợt nghỉ lễ trong tháng 9 mang đến nhiều tin vui cho tuổi Ngọ. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.

Đặc biệt, con giáp may mắn sẽ có những bứt phá trong sự nghiệp. Áp lực trong công việc sẽ ngày càng giảm bớt, đồng thời có thể nhanh chóng đạt được kết quả tốt đẹp.

Sau ngày lễ 2/9: Chính Tài nâng đỡ, 3 con giáp 'ngồi chơi xơi nước', lộc lá tự khắc chạy hết vào túi, đếm tiền mỏi tay, đại cát đại lợi - Ảnh 2

Tuổi Ngọ sinh ra đã hưởng nhiều phúc khí trời ban, đón nhận vận khí tốt của trời đất. Ngoài ra, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân nên tuổi Ngọ có thể đạt được thành công hơn người. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Xem tử vi sau ngày 2/9/2022 của 12 con giáp, đây sẽ là khoảng thời gian may mắn đối với tuổi Mão và nếu đang có ý định đầu tư kinh doanh hay mở rộng thị trường thì tuổi Mão nên bắt tay vào làm ngay. Trong công việc, tuổi Mão có thể phải đi công tác nhiều hơn nhưng bản mệnh cũng có nhiều cơ hội để thăng tiến.

Đối với người kinh doanh, buôn bán, đây là thời điểm “hốt lộc” của họ khi hàng vào hàng ra nườm nượp, nhờ đó mà túi tiền của tuổi Mão sẽ dày lên trông thấy. Về chuyện tình cảm, dù làm bất cứ việc gì tuổi Mão cũng nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ từ gia đình và bạn bè. Vào giữa tháng 9, những người độc thân có thể có một vài cuộc gặp gỡ thú vị với người khác giới.

Sau ngày lễ 2/9: Chính Tài nâng đỡ, 3 con giáp 'ngồi chơi xơi nước', lộc lá tự khắc chạy hết vào túi, đếm tiền mỏi tay, đại cát đại lợi - Ảnh 3
Xem tử vi sau ngày 2/9/2022 của 12 con giáp, đây sẽ là khoảng thời gian may mắn đối với tuổi Mão và nếu đang có ý định đầu tư kinh doanh hay mở rộng thị trường thì tuổi Mão nên bắt tay vào làm ngay. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 18 giờ chiều (30/8/2022), Cát Tinh xuất hiện ban phước lành, 3 con giáp vận tài lộc lên hương rực rỡ, hai tay ôm tiền không xuể, những ngày sau sung túc không ai bằng

Đúng 18 giờ chiều (30/8/2022), Cát Tinh xuất hiện ban phước lành, 3 con giáp vận tài lộc lên hương rực rỡ, hai tay ôm tiền không xuể, những ngày sau sung túc không ai bằng

Tử vi 12 con giáp có nói, những người thuộc 3 tuổi sau đây đúng 18 giờ chiều nay sẽ có tin vui về tài chính, trở thành đại gia lúc nào không hay

Xem thêm
Từ khóa:   #12 con giáp # tử vi 12 con giáp # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 17 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 47 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng