Đúng 18 giờ chiều (30/8/2022), Cát Tinh xuất hiện ban phước lành, 3 con giáp vận tài lộc lên hương rực rỡ, hai tay ôm tiền không xuể, những ngày sau sung túc không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 08:13

Tử vi 12 con giáp có nói, những người thuộc 3 tuổi sau đây đúng 18 giờ chiều nay sẽ có tin vui về tài chính, trở thành đại gia lúc nào không hay

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Sửu tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, có tính trách nhiệm rất cao, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng mà luôn làm đến tận cùng.

Vào chiều nay lúc 18 giờ, phúc tinh xuất hiện trong cung mệnh, con giáp này sẽ có sự đột biến mạnh mẽ về tài phú. Con giáp này sẽ gặp được cơ hội may mắn bất ngờ trong việc kiếm tiền. Chỉ cần người tuổi Sửu biết nắm bắt thời cơ, sẽ có thể biến “chiếc túi rỗng trở nên đầy ắp tiền bạc”. Không chỉ thu nhập chính ổn định, dồi dào mà còn có khả năng trúng xổ số với số tiền khủng.

Thủy sinh Mộc giúp tuổi Sửu có một ngày khá hạnh phúc với tình cảm lứa đôi. Con giáp may mắn có được cho mình một người bạn đời lý tưởng, một người biết chung vai sát cánh, sẻ chia bên bạn bất cứ lúc nào.

Đúng 18 giờ chiều (30/8/2022), Cát Tinh xuất hiện ban phước lành, 3 con giáp vận tài lộc lên hương rực rỡ, hai tay ôm tiền không xuể, những ngày sau sung túc không ai bằng - Ảnh 1

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Sửu tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, có tính trách nhiệm rất cao, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng mà luôn làm đến tận cùng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi trong dịp cuối năm những người tuổi Tuất chính là con giáp nhận được nhiều may mắn, đường công danh tài lộc viên mãn không ai bằng. Trong 12 con giáp thì người tuổi Tuất chính là con giáp không bao giờ bỏ cuộc trước những khó khăn thử thách.  

Theo tử vi, đúng 18 giờ chiều, tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo. Nhờ mọi việc thuận lợi mà cuối năm nay tuổi Tuất có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn. Trong những tháng cuối năm người tuổi Tuất chỉ cần nỗ lực hết mình cho công việc nhất định thành tựu thu về sẽ vô cùng rực rỡ. 

Đúng 18 giờ chiều (30/8/2022), Cát Tinh xuất hiện ban phước lành, 3 con giáp vận tài lộc lên hương rực rỡ, hai tay ôm tiền không xuể, những ngày sau sung túc không ai bằng - Ảnh 2
Theo tử vi, đúng 18 giờ chiều, tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, người tuổi Ngọ bắt đầu từ 18 giờ chiều hôm nay tài vận sẽ thuận lợi hanh thông, bước sang một trang mới. Trong công việc, con giáp này hoạt động trong lĩnh vực gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió hơn, mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp được cải thiện.

Thu nhập của người tuổi Ngọ cũng gia tăng so với thời gian trước. Con giáp này hứa hẹn sẽ có khoảng thời gian sung túc không phải lo nghĩ gì về tiền bạc. Với những người còn độc thân, thời gian tới đây là lúc bản mệnh có thể gặp được nửa kia của mình và bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn.

Đúng 18 giờ chiều (30/8/2022), Cát Tinh xuất hiện ban phước lành, 3 con giáp vận tài lộc lên hương rực rỡ, hai tay ôm tiền không xuể, những ngày sau sung túc không ai bằng - Ảnh 3
Theo tử vi, người tuổi Ngọ bắt đầu từ 18 giờ chiều hôm nay tài vận sẽ thuận lợi hanh thông, bước sang một trang mới. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài đã quyết: Hết tháng cô hồn, 3 con giáp rũ sạch xui xẻo, hốt hết may mắn, tiền tài đổ về nhà ào ạt như thác lũ, giàu không kể xiết trong tháng 8 âm

Thần Tài đã quyết: Hết tháng cô hồn, 3 con giáp rũ sạch xui xẻo, hốt hết may mắn, tiền tài đổ về nhà ào ạt như thác lũ, giàu không kể xiết trong tháng 8 âm

Tháng 7 âm lịch đã hết, 3 con giáp sau đây được Thần Tài chiếu cố, bao nhiêu đen đủi tan biến, tài lộc cứ thế dồn dập kéo tới

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp #12 con giáp # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 24 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 54 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 24 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 54 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 8 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục