Thần Tài đã quyết: Hết tháng cô hồn, 3 con giáp rũ sạch xui xẻo, hốt hết may mắn, tiền tài đổ về nhà ào ạt như thác lũ, giàu không kể xiết trong tháng 8 âm

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 18:16

Tháng 7 âm lịch đã hết, 3 con giáp sau đây được Thần Tài chiếu cố, bao nhiêu đen đủi tan biến, tài lộc cứ thế dồn dập kéo tới

Tuổi Thân

Thân được Tam Hợp cục chiếu cố nên làm ăn vô cùng thuận lợi, tránh được nhiều họa liên quan đến tiền bạc. Bản mệnh vốn là người sắc sảo, khôn ngoan, linh hoạt, giỏi quản lý các mối quan hệ giữa các cá nhân, ăn nói khéo léo, thấu cảm nên được lòng mọi người.

Bên cạnh đó, Thân có sức mạnh bền bỉ, giỏi lập kế hoạch và quản lý tiền bạc nên có thể sử dụng những tính toán khôn khéo của mình để điều khiển bản thân đạt được mục tiêu trong cuộc sống.

Con giáp này cũng tràn đầy năng lượng và luôn giữ được ý chí của bản thân. Tháng 8 âm lịch là lúc giàu sang, may mắn lần lượt ghé thăm Thân. Bản mệnh có thể nắm bắt được cơ hội thực hiện mục tiêu kiếm nhiều tiền hơn.

Thần Tài đã quyết: Hết tháng cô hồn, 3 con giáp rũ sạch xui xẻo, hốt hết may mắn, tiền tài đổ về nhà ào ạt như thác lũ, giàu không kể xiết trong tháng 8 âm - Ảnh 1
Thân được Tam Hợp cục chiếu cố nên làm ăn vô cùng thuận lợi, tránh được nhiều họa liên quan đến tiền bạc. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Trời sinh người tuổi Tý là con giáp may mắn đầu tiên được Cát tinh soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý. Tử vi cho biết chỉ cần bước qua hết tháng 7 âm lịch, bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi buồm thuận gió.

Từ giai đoạn này đến cuối năm, mọi khó khăn của tuổi Tý đều được giải quyết êm đềm. Tuổi Tý không những tìm được cơ hội tốt trong sự nghiệp giúp tài vận dồi dào, mà còn có thể xây dựng cuộc sống tinh thần đủ đầy ấm êm, thăng hoa.

Thần Tài đã quyết: Hết tháng cô hồn, 3 con giáp rũ sạch xui xẻo, hốt hết may mắn, tiền tài đổ về nhà ào ạt như thác lũ, giàu không kể xiết trong tháng 8 âm - Ảnh 2
Tử vi cho biết chỉ cần bước qua hết tháng 7 âm lịch, bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi buồm thuận gió. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Hết tháng cô hồn, không những có cơ hội phất lên về đường sự nghiệp, tuổi Mão còn gặp nhiều may mắn trong tài lộc. Nhờ nhiều sao tốt chiếu nên thời điểm này tuổi Mão thịnh vượng nhất.

Dù 8 tháng trước, kinh tế tuổi Mão đều ở trong giai đoạn khó khăn, trì trệ thì vào thời điểm này, tuổi Mão sẽ có thêm một số nguồn thu mới.

Ở đầu tháng cô hồn, có vẻ những rắc rối mà tuổi Mão gặp phải đã khiến bạn đối mặt với khó khăn. Tuy nhiên, hết tháng cô hồn lại là thời điểm để phát huy tài năng của mình, do đó, tuổi Mão nên mạnh dạn đưa ra các đề xuất quan trọng để phát triển công ty.

Cộng với sự trợ giúp của quý nhân, mọi việc sẽ đến với tuổi Mão rất suôn sẻ. Thậm chí, nếu tận dụng tốt cơ hội này, tuổi Mão được cấp trên thăng chức và thưởng nóng. Vị trí cao hơn trong công việc phù hợp với tài năng tuổi Mão sẽ đảm nhận.

Thần Tài đã quyết: Hết tháng cô hồn, 3 con giáp rũ sạch xui xẻo, hốt hết may mắn, tiền tài đổ về nhà ào ạt như thác lũ, giàu không kể xiết trong tháng 8 âm - Ảnh 3

Hết tháng cô hồn, không những có cơ hội phất lên về đường sự nghiệp, tuổi Mão còn gặp nhiều may mắn trong tài lộc. Nhờ nhiều sao tốt chiếu nên thời điểm này tuổi Mão thịnh vượng nhất. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày đầu tiên của tháng 9, Phật Bà ban phước lành, 3 con giáp được quý nhân dẫn đường chỉ lối, đào trúng mỏ vàng, tài lộc tăng tiến vô kể, số mệnh khởi sắc rực rỡ

Đúng ngày đầu tiên của tháng 9, Phật Bà ban phước lành, 3 con giáp được quý nhân dẫn đường chỉ lối, đào trúng mỏ vàng, tài lộc tăng tiến vô kể, số mệnh khởi sắc rực rỡ

Trong thời điểm ngày đầu tiên của tháng 9 dương, 3 con giáp sau đây may mắn được Phật Bà và quý nhân phù trợ, đường đời nhờ đó mà được hanh thông

Xem thêm
Từ khóa:   #12 con giáp # tử vi 12 con giáp # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 20 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 50 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng