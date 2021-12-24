Sau năm 35 tuổi, 3 con giáp này vận mệnh hưng vượng, tài lộc bủa vây, nhà xe có đủ

Tuổi Dần có tư chất thông minh, bản lĩnh hơn người, không bao giờ chịu thất bại hoặc bị khuất phục trước mọi khó khăn của cuộc sống. Lại là người có tham vọng và chí tiến thủ trong công việc, khi còn trẻ họ đã tự gây dựng được danh tiếng của mình.

Cả đời vận thế có lúc thăng trầm nhưng càng về sau càng ổn định, từng bước có được “đế vượng đại vận”. Sau tuổi 35, sự nghiệp càng ngày càng ổn định, thăng tiến, công thành danh toại, tiền tài ổn định. Cuộc sống vật chất dư dả, đồng thời có thể gặp được tình yêu đích thực của đời mình, hôn nhân ngày càng bền vững.

Những người tuổi Hợi rất cần cù, trung thực, tính cách ôn hòa, biết cách đối nhân xử thế. Họ không chỉ là người thân thiện mà còn đầy uy nghiêm, năng lực tràn đầy, có tố chất của người lãnh đạo.

Khi còn trẻ họ thường tỏ ra khác biệt so với những người khác, khi đã tích lũy được kinh nghiệm ngoài xã hội thì khoảng năm 35 tuổi họ có thể tự lập cơ nghiệp cho mình. Tài vận sau tuổi 35 cực kỳ suôn sẻ, tình cảm hạnh phúc viên mãn, người bạn đời của họ cũng chính là quý nhân mang đến vận phúc may mắn cho họ.

Cho đến sau năm 35 tuổi, những người này mới đủ chín chắn trong việc nắm giữ tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Quan niệm về quản lý tài chính của con giáp tuổi Thìn rất rõ ràng. Nếu có thể hài hoà giữa hiện thực và lí tưởng, coi việc kiếm tiền là “lẽ sống” thì họ có thể trở thành “siêu tỉ phú”. Tuy nhiên, nhìn vào cá tính của người tuổi Thìn, nếu thu vào nhiều thì chi ra cũng khá lớn. Bởi vậy, nêu họ muổn tích kiệm có kế hoạch thì có thể theo đuổi một số “nghề phụ” như đầu tư vào cổ phiếu hay buôn bán bất động sản, đó là cách tốt để “tăng và giữ gìn tài sản”.

Cho đến sau năm 35 tuổi, những người này mới đủ chín chắn trong việc nắm giữ tiền bạc. Bước vào trung vận, những người tuổi Thìn đã có chức cao vọng trọng, tiền tài rủng rỉnh, gia đình viên mãn, bạn sẽ giống như một đại quý nhân trong nhà mang sự may mắn và thành công cho gia đình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.