Sau năm 35 tuổi, 3 con giáp này vận mệnh hưng vượng, tài lộc bủa vây, nhà xe có đủ

Tâm linh - Tử vi 24/12/2021 17:10

Những con giáp này sẽ được thần may mắn chở che từ sau năm 35 tuổi. Vận mệnh của họ đã an bài trước sẽ sung túc đến tận già.

Tuổi Dần

Tuổi Dần có tư chất thông minh, bản lĩnh hơn người, không bao giờ chịu thất bại hoặc bị khuất phục trước mọi khó khăn của cuộc sống. Lại là người có tham vọng và chí tiến thủ trong công việc, khi còn trẻ họ đã tự gây dựng được danh tiếng của mình.

Cả đời vận thế có lúc thăng trầm nhưng càng về sau càng ổn định, từng bước có được “đế vượng đại vận”. Sau tuổi 35, sự nghiệp càng ngày càng ổn định, thăng tiến, công thành danh toại, tiền tài ổn định. Cuộc sống vật chất dư dả, đồng thời có thể gặp được tình yêu đích thực của đời mình, hôn nhân ngày càng bền vững.

35 tuoi 1
Sau tuổi 35, sự nghiệp càng ngày càng ổn định, thăng tiến, công thành danh toại, tiền tài ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi rất cần cù, trung thực, tính cách ôn hòa, biết cách đối nhân xử thế. Họ không chỉ là người thân thiện mà còn đầy uy nghiêm, năng lực tràn đầy, có tố chất của người lãnh đạo.

Khi còn trẻ họ thường tỏ ra khác biệt so với những người khác, khi đã tích lũy được kinh nghiệm ngoài xã hội thì khoảng năm 35 tuổi họ có thể tự lập cơ nghiệp cho mình. Tài vận sau tuổi 35 cực kỳ suôn sẻ, tình cảm hạnh phúc viên mãn, người bạn đời của họ cũng chính là quý nhân mang đến vận phúc may mắn cho họ.

35 tuoi 2
Cho đến sau năm 35 tuổi, những người này mới đủ chín chắn trong việc nắm giữ tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Quan niệm về quản lý tài chính của con giáp tuổi Thìn rất rõ ràng. Nếu có thể hài hoà giữa hiện thực và lí tưởng, coi việc kiếm tiền là “lẽ sống” thì họ có thể trở thành “siêu tỉ phú”. Tuy nhiên, nhìn vào cá tính của người tuổi Thìn, nếu thu vào nhiều thì chi ra cũng khá lớn. Bởi vậy, nêu họ muổn tích kiệm có kế hoạch thì có thể theo đuổi một số “nghề phụ” như đầu tư vào cổ phiếu hay buôn bán bất động sản, đó là cách tốt để “tăng và giữ gìn tài sản”.

Cho đến sau năm 35 tuổi, những người này mới đủ chín chắn trong việc nắm giữ tiền bạc. Bước vào trung vận, những người tuổi Thìn đã có chức cao vọng trọng, tiền tài rủng rỉnh, gia đình viên mãn, bạn sẽ giống như một đại quý nhân trong nhà mang sự may mắn và thành công cho gia đình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp nữ là hậu duệ của thần tài, ai lấy được thì tay trắng cũng thành tỷ phú, cả đời không lo thiếu tiền tiêu

3 con giáp nữ là hậu duệ của thần tài, ai lấy được thì tay trắng cũng thành tỷ phú, cả đời không lo thiếu tiền tiêu

3 con giáp nữ này với bản tính thông minh và tinh tế có thể khiến cho người đàn ông của mình giàu có lên nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới tử vi hôm nay 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 33 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'