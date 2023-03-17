Sau hôm nay, thứ Sáu 17/3/2023, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' nặng vai, tài vận lên như diều gặp gió, ung dung tiền tài tự vào nhà

Tâm linh - Tử vi 17/03/2023 04:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'gánh vàng gánh bạc' nặng vai, tài vận lên như diều gặp gió, ung dung tiền tài tự vào nhà đúng ngày 17/3/2023.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới dự báo người tuổi Ngọ sẽ có nhiều khả năng công thành danh toại vì tiến hành kế hoạch nào cũng đều thuận buồm xuôi gió. Mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của bạn và không cần lo lắng điều gì. Sự thông minh và nhạy bén giúp con giáp này không phải lo nghĩ nhiều tới chuyện tiền nong.

Về chuyện tình cảm, các mối quan hệ trong gia đình của con giáp may mắn này vẫn được duy trì hài hòa, xua đi cảm giác bất an ở bản mệnh. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để người độc thân đón nhận tình yêu mới.

Sau hôm nay, thứ Sáu 17/3/2023, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' nặng vai, tài vận lên như diều gặp gió, ung dung tiền tài tự vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

 

Người tuổi Thân thông minh, hài hước và hòa đồng. Người tuổi này không những tài giỏi, tháo vát, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Con giáp này có vận quý nhân rất vượng. Trên con đường sự nghiệp, người tuổi Thân thường được quý nhân đưa đường chỉ lối.

Qua đêm nay, người tuổi Thân có tài vận hanh thông, vận khí lên cao. Sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc. Khi cơ hội đến, con giáp này cần nhanh chóng nắm bắt để có được cuộc sống tốt đẹp. Ngoài ra, một số ít con giáp tuổi Thân sẽ được cấp trên đánh giá cao năng lực, lương bổng được cải thiện.

Sau hôm nay, thứ Sáu 17/3/2023, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' nặng vai, tài vận lên như diều gặp gió, ung dung tiền tài tự vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn và hanh thông trong ngày 17/3. Quý nhân che chở cho biết những ai đang có ý định thi cử, thăng tiến trong công việc có một ngày thuận buồm xuôi gió. Tiềm năng được khai thác triệt nên nhanh chóng được nhiều người biết tới.

Chuyện tình cảm sẽ vượng sắc đào hoa. Người độc thân đừng quên tham gia những cuộc gặp mặt bạn bè, đối tác để nâng cao cơ hội chọn lựa một nửa yêu thương. Biết đâu đó trong số họ sẽ có người là ý trung nhân của cuộc đời mình.

Sau hôm nay, thứ Sáu 17/3/2023, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' nặng vai, tài vận lên như diều gặp gió, ung dung tiền tài tự vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Sáu 17/3/2023 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

Tử vi thứ Sáu 17/3/2023 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 17/3/2023 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây.

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