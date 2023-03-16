Tử vi thứ Sáu 17/3/2023 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

Tâm linh - Tử vi 16/03/2023 06:15

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 17/3/2023 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ có chút rắc rối và khó khăn. Những hoạch định ban đầu không thể diễn ra theo đúng dự liệu. Con giáp này có thể cân nhắc thay đổi mức độ ưu tiên của từ nhiệm vụ, không nên quá cứng nhắc sẽ khiến mọi việc càng tệ hơn. Bản mệnh trông chờ vào những khoản tiền thưởng cuối năm nhưng lại không đúng như bạn ước tính. Nhiều sự cố xảy đến khiến người tuổi này không thể nhận được khoản thu như kỳ vọng.

Vận trình tình duyên không có biến động. Hai bạn vì có những mâu thuẫn lâu ngày không giải quyết triệt để nên khiến cho mối quan hệ càng thêm căng thẳng. Thời gian này, bạn và đối phương nên cho nhau không gian để có thể suy nghĩ lại vấn đề và tìm hướng giải quyết tốt nhất.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu dđã dần quen với công việc hiện tại và có nhiều cách thức để tối ưu hiệu quả. Điều này giúp bạn không cần mất nhiều thời gian cũng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, vượng Tài xuất hiện giúp cho bạn có nhiều cơ hội nâng cao thu nhập cá nhân. Con giáp này nhận được những lời mời cộng tác mang về nguồn lợi không nhỏ. 

Vận trình tình duyên của con giáp này cũng sẽ trở nên tốt đẹp khi có cơ hội được bên cạnh người mình yêu thương. Những bạn độc thân nên chủ động hơn với tình cảm của mình. Nếu bạn đang thực sự quan tâm ai đó hãy bật tín hiệu cho đối phương.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có sự thông minh và nhanh nhạy trong công việc nên những vấn đề gặp phải luôn được bạn giải quyết nhanh chóng. Một số bạn đang tìm kiếm công việc sẽ nhận được kết quả như kỳ vọng. Do đó, vận trình tài lộc rực rỡ. Người tuổi này nhận được nhiều cơ hội làm ăn mới giúp nâng cao tiềm lực tài chính. Bạn chỉ cần cố gắng hoàn thành tố những dự án này sẽ không cần lo lắng về tiền bạc.

Vận trình tình duyên của con giáp này cũng ngập tràn niềm hạnh phúc. Hai bạn luôn dành cho nhau sự yêu thương và quý trọng. Một số cặp đôi đã tính đến chuyện về chung một nhà. Những bạn độc thân cũng sẽ có cơ hội gặp được người phù hợp nhưng bạn cần chủ động hơn trong mối quan hệ này. 

Tuổi Mão

Vận trình tài lộc của người tuổi Mão sẽ gặp một chút khó khăn, trở ngại. Dù công việc hiện tại ổn định song thu nhập lại không đủ để bạn chi tiêu thoải mái. Con giáp này đang chi tiêu khá nhiều và thiếu tính kiểm soát. Bạn không biết lập kế hoạch chi tiêu hợp lý nên có nhiều khoản vượt quá mức cho phép. Do đó, hãy tìm công việc làm thêm để có cơ hội nâng cao nguồn tài chính cá nhân. 

Hơn nữa, vận trình tình duyên của con giáp này cũng trở nên yên ắng. Bạn dành nhiều thời gian cho công việc thay vì ở bên cạnh đối phương. Điều này khiến cho đôi lứa ít có thời gian bên cạnh. Nếu tính trạng này kéo dài có thể khiến cả hai dần xa cách.

Tử vi thứ Sáu 17/3/2023 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây - Ảnh 1
Vận trình tài lộc của người tuổi Mão sẽ gặp một chút khó khăn, trở ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn sẽ có dấu hiệu giảm nhẹ. Tốt hơn hết là hãy chi tiêu dè sẻn, đừng có thấy đồ ăn rồi sáng mắt và “vung tiền quá trán”. Theo đó, con giáp này cần cân đo xem tiền của mình đang ở mức nào và lên kế hoạch chi tiêu để tránh rơi vào tình trạng “rỗng túi”. 

Đồng thời, chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ vô tình gặp chuyện phiền muộn. Bạn có xu hướng cho đi nhiều hơn là nhận khiến bạn rơi vào tình cảnh cam chịu, mệt mỏi khi người ấy không chịu nhận ra điều đó.    

Tuổi Tỵ

Vận trình công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Người tuổi này luôn luôn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa nhờ được Cát Tinh nâng đỡ. Tuy nhiên, bản mệnh chớ nên ỷ lại vào sự giúp đỡ mà hãy không ngừng cố gắng, tự thân vận động. Con giáp này còn khá hài lòng với số dư hiện tại vì nó đủ để bạn chi trả cho các nhu cầu, sở thích cá nhân. 

Chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ trở nên hạnh phúc, viên mãn. Bạn có thể an tâm tận hưởng một ngày vui vẻ, tuyệt vời nhất khi ở bên cạnh người ấy. Đồng thời, người độc thân cũng mau chóng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. 

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có thể tìm được những hướng đi mới giúp cho việc kinh doanh hanh thông. Những bạn đang có ý định phát triển sự nghiệp các nhân cũng sẽ nhận được tin tức tích cực. Vậy nên, vận trình tài lộc ổn định. Bạn duy trì những khoản thu cố định từ công việc chính thức và công việc bên ngoài của mình. Bản mệnh chủ động mở rộng mối quan hệ hợp tác và thu về những nguồn thu mới giúp tài chính được củng cố.

Vận trình tình duyên của con giáp này cũng sẽ trở nên hòa thuận. Bản mệnh may mắn khi nhận được sự động viên và yêu chiều hết mực từ đối phương. Người ấy khiến cho bạn cảm thấy an toàn và có nhiều động lực tiến về phía trước.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ được dự đoán sẽ có những quyết định sáng suốt, chín chắn hơn trong quá trình xử lý công việc. Với khả năng lãnh đạo và giao tiếp vốn có, người tuổi này tìm thấy được khách hàng, đối tác tiềm năng. Đồng thời, bản mệnh nắm bắt tốt nhiều cơ hội trước mắt sẽ có bước “thăng quan tiến chức” đáng kể.  Ngoài ra, cách kiểm soát tốt quá trình chi tiêu nên con giáp này chi tiêu rất đúng mực, không phung phí gì hết. Theo đó, bản mệnh có thể mua thử một tờ vé số vì biết đâu chừng bất ngờ sẽ đến với bạn. 

Vận trình tình cảm cũng sẽ thăng hoa, nở rộ. Mâu thuẫn và hiểu lầm trước đó dần được tháo gỡ nhờ sự chủ động của hai người. Bên cạnh đó, người độc thân tìm được người bạn đời cho mình qua những mối quan hệ xung quanh. 

Tử vi thứ Sáu 17/3/2023 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây - Ảnh 2
Người tuổi Mùi sẽ được dự đoán sẽ có những quyết định sáng suốt, chín chắn hơn trong quá trình xử lý công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tiến độ công việc của người tuổi Thân sẽ có khả năng bị trì trệ do tâm trạng sa sút làm ảnh hưởng, đồng thời người tuổi này cảm thấy chán nản với công việc hiện tại. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho bản mệnh mắc sai lầm này đến sai lầm khác. 

Vận trình tình duyên của người tuổi này cũng trở nên kém sắc. Bản mệnh dành quá nhiều sự quan tâm cho đối phương nên khiến họ có phần ngột ngạt. Một số người sẽ có phản ứng dữ dội và đi tìm mối quan hệ mới cùng người cho họ cảm giá thoải mái hơn.

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu sẽ khá nhẹ nhàng vào ngày 17/3. Chính Quan chiếu mệnh giúp bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn với thành tích tốt nhất. Bạn được mọi người công nhận năng lực và mở rộng hơn cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Con giáp này phát triển công việc cá nhân nên nhận được thêm nhiều khoản thu nhập mới. Trong thời gian tới, bạn không cần lo lắng về tài chính.

Vận trình tình duyên bình ổn. Bản mệnh có thời gian ở bên gia đình và người yêu của mình. Những bạn còn độc thân chưa thể tìm được người phù hợp do bạn đang tập trung cho sự nghiệp. Những bạn độc thân cần nỗ lực hơn nữa để theo đuổi hạnh phúc của chính mình.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng thời hạn và có thời gian để bên cạnh người thân vào những ngày nghỉ. Bản mệnh duy trì được nguồn tài chính ổn định. Con giáp tuổi này không phải chi tiêu quá nhiều trong ngày mới này và có một khoản thu nho nhỏ. Bạn có thể tận dụng vận may hiện tại để tham gia vào những trò chơi may rủi.

Vận trình tình cảm có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân nhận được lời tán tỉnh từ nhiều người vì luôn biết cách thể hiện tình cảm một cách khéo léo, chừng mực. Song, bạn cũng cần suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định tiến tới chuyện quen nhau. 

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội để hoàn thành kết quả như mong muốn. Bản mệnh chỉ cần tập trung hoàn thành nhiệm vụ của hiện tại sẽ nhanh chóng đạt được vị trí mà mình hướng đến. Bản mệnh duy trì được những khoản thu cần thiết nên không cần lo lắng về tài chính. Trong thời gian tới, bạn nên đẩy mạnh đầu tư vào những dự án mới để đạt kết quả như mong đợi.

Vận trình tình duyên hài hòa. Người tuổi này và đối phương có sự thấu hiểu và yêu thương lẫn nhau. Hai bạn dành cho nhau sự yêu thương và tin tưởng tuyệt đối. Những bạn độc thân sẽ sớm gặp được người phù hợp.

Tử vi thứ Sáu 17/3/2023 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây - Ảnh 3
Người tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội để hoàn thành kết quả như mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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