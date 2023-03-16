Thứ Sáu 17/3/2023, 3 con giáp sự nghiệp ảm đạm, công việc chậm trễ, tiền bạc thất thoát, cẩn trọng tiểu nhân quấy phá.

Tuổi Tý Sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ có chút rắc rối và khó khăn. Những hoạch định ban đầu không thể diễn ra theo đúng dự liệu. Con giáp này có thể cân nhắc thay đổi mức độ ưu tiên của từ nhiệm vụ, không nên quá cứng nhắc sẽ khiến mọi việc càng tệ hơn. Bản mệnh trông chờ vào những khoản tiền thưởng cuối năm nhưng lại không đúng như bạn ước tính. Nhiều sự cố xảy đến khiến người tuổi này không thể nhận được khoản thu như kỳ vọng Vận trình tình duyên của con giáp xui xẻo này không có biến động. Hai bạn vì có những mâu thuẫn lâu ngày không giải quyết triệt để nên khiến cho mối quan hệ càng thêm căng thẳng. Thời gian này, bạn và đối phương nên cho nhau không gian để có thể suy nghĩ lại vấn đề và tìm hướng giải quyết tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Vận trình tài lộc của người tuổi Mão sẽ gặp một chút khó khăn, trở ngại. Dù công việc hiện tại ổn định song thu nhập lại không đủ để bạn chi tiêu thoải mái. Con giáp này đang chi tiêu khá nhiều và thiếu tính kiểm soát. Bạn không biết lập kế hoạch chi tiêu hợp lý nên có nhiều khoản vượt quá mức cho phép. Do đó, hãy tìm công việc làm thêm để có cơ hội nâng cao nguồn tài chính cá nhân. Hơn nữa, vận trình tình duyên của con giáp này cũng trở nên yên ắng. Bạn dành nhiều thời gian cho công việc thay vì ở bên cạnh đối phương. Điều này khiến cho đôi lứa ít có thời gian bên cạnh. Nếu tính trạng này kéo dài có thể khiến cả hai dần xa cách.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn sẽ có dấu hiệu giảm nhẹ. Tốt hơn hết là hãy chi tiêu dè sẻn, đừng có thấy đồ ăn rồi sáng mắt và “vung tiền quá trán”. Theo đó, con giáp này cần cân đo xem tiền của mình đang ở mức nào và lên kế hoạch chi tiêu để tránh rơi vào tình trạng “rỗng túi”. Đồng thời, chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ vô tình gặp chuyện phiền muộn. Bạn có xu hướng cho đi nhiều hơn là nhận khiến bạn rơi vào tình cảnh cam chịu, mệt mỏi khi người ấy không chịu nhận ra điều đó. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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