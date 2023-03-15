Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc phủ kín lối, trúng số độc đắc, mua nhà mua xe khó ai bì kịp vào ngày 16/3/2023.
- Trúng số độc đắc 2 ngày liêp tiếp (16/3-17/3), 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng quan tiến chức 'như ngựa phi mã'
- Sau ngày mai, thứ Năm 16/3/2023, Thần Tài chiếu mệnh, 3 'ngậm thìa vàng' hốt hết tài lộc, ăn nên làm ra, hưởng trọn vinh hoa phú quý
Tuổi Dần
Người tuổi Dần sẽ được quý nhân giúp đỡ nên có thể hoàn thành những nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch. Bạn có thể tận dụng thời gian này để nâng cao chuyên môn và mở ra cho mình nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong tương lai. Người tuổi này duy trì những khoản thu cố định và một số khoản nho nhỏ từ dự án đầu tư bên ngoài. Tuy nhiên, trong thời gian tới có thể bạn sẽ cần chi một khoản kha khá cho việc kinh doanh nên cần chuẩn bị tài chính ngay từ bây giờ.
Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này chuyển biến tích cực. Hai bạn nhận ra đối phương có nhiều điểm tương đồng và muốn gắn bó dài hạn. Những bạn độc thân đang đón nhận những tín hiệu tích cực từ người mình đã yêu thương từ lâu.
Tuổi Mùi
Người tuổi Mùi được quý nhân giúp đỡ nên có thể hoàn thành những nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch. Bạn có thể tận dụng thời gian này để nâng cao chuyên môn và mở ra cho mình nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong tương lai.
Vận trình tình duyên của con giáp này có biến chuyển. Những cặp đôi yêu nhau có thời gian bên cạnh và giải quyết những hiểu lầm trong thời gian qua. Hai bạn dành cho nhau sự quan tâm, thấu hiểu nhiều hơn giúp cho tình cảm thêm thắm thiết.
Tuổi Thân
Sự thông minh và khả năng sắp xếp công việc hợp lý giúp người tuổi Thân sẽ sớm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng. Nhờ vậy mà vận trình tài lộc tăng tiến, nhờ cát tinh trợ mệnh mà công việc kinh doanh, buôn bán thu về khoản lợi cao.
Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ khoe sắc rực rỡ. Mối quan hệ tình cảm của bạn với nửa kia có thêm bước tiến mới, đánh dấu sự dài lâu của hai người. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để người độc thân chủ động ngỏ lời yêu thương với người khiến mình rung động.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.