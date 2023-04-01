Sau hôm nay, thứ Bảy 1/4/2023, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 01/04/2023 04:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, cầu được ước thấy sau ngày 1/4/2023.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có những cơ hội tài lộc vô cùng rõ ràng. Bạn không những tự mình tìm được những khoản thu nhập tốt mà còn được bạn bè, người thân, người quen giới thiệu cho những mối làm ăn khả quan, hứa hẹn thu về rủng rỉnh. Công việc vẫn tiến triển nhịp nhàng, tuần tự. 

Chính vì vậy, con giáp may mắn này nên tập trung và có trách nhiệm để duy trì phong độ này thật lâu. Nếu làm được, không khó để bạn được cấp trên trọng dụng và có ý định bồi dưỡng, cất nhắc. Đôi khi, thời gian này sẽ làm dấy lên các cuộc tranh cãi không hồi kết giữa các cặp đôi. Người độc thân vẫn sẽ "dậm chân tại chỗ" vì không tìm được người ưng ý. 

Sau hôm nay, thứ Bảy 1/4/2023, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, cầu được ước thấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ sẽ thuận lợi, suôn sẻ, gặp được nhiều quý nhân và kiếm được khối tài sản kha khá. Dự kiến trong thời gian sắp tới, con giáp may mắn này sẽ sớm sớm gây dựng cơ ngơi ổn định, vững chắc, làm bàn đạp để tiếp tục phát triển vào năm sau. Từ đó, cuộc sống trở nên thoải mái hạnh phúc dư dả hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của người tuổi Ngọ cũng sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Sửu và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào.

Sau hôm nay, thứ Bảy 1/4/2023, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, cầu được ước thấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

 

Người tuổi Tuất làm ăn kinh doanh có thể thu tiền về đầy túi. Bạn biết rõ lợi thế của mình là gì nên không hề chùn bước trước sự cạnh tranh của đối thủ. Hướng phát triển đúng đắn giúp bạn luôn có một khoản tiền rủng rỉnh để chi tiêu và dự phòng.

Bên cạnh đó, con giáp này có các mối quan hệ xã giao ngày càng tốt đẹp, thúc đẩy công việc trôi chảy, sự nghiệp thăng tiến hơn nữa. Bạn có thể sẽ được giao đảm nhiệm những trọng trách mới, tuy là khó khăn nhưng cũng lại là cơ hội để bạn khẳng định bản thân, ghi dấu ấn bản thân trong tập thể.

Sau hôm nay, thứ Bảy 1/4/2023, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, cầu được ước thấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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