Sau hôm nay (30/9/2022), Thần Tài nổ hủ, 3 con giáp may mắn hưởng trọn phúc lộc vô biên, cuộc sống lên hương, sự nghiệp tình duyên hanh thông, thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 09:35

Theo tử vi 12 con giáp sau hôm nay có đến 3 con giáp may mắn tài lộc vượng phát, tiền chảy về túi nhiều vô kể, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, cuộc sống sắp tới vạn sự bình an.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần vốn là con giáp mạnh mẽ, ý chí, không ngại gian nan vất vả để tìm kiếm cơ hội tốt đổi đời. Trong số những con giáp, tuổi Dần tuy không có xuất thân khá giả nhưng lại có khả năng tạo dựng sự giàu có và phú quý cho riêng mình.

Trong tính cách tuổi Dần những người có tính cách mạnh mẽ và thường nói không với bỏ cuộc trong mọi hoàn cảnh khó khăn mà họ gặp phải, nhờ vậy mà xung quanh có nhiều quý nhân phù trợ.

Tử vi dự đoán sau hôm nay (30/9/2022) những người tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay.

con giap 1
Tử vi dự đoán sau hôm nay (30/9/2022) những người tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ độc lập và có lòng tự tôn rất cao. Con giáp này không sợ khó khăn, trở ngại, cũng không sợ thất bại. Ở Tỵ luôn sở hữu tinh thần bất khuất và sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được thành công. 

Theo tử vi 12 con giáp sau hôm nay (30/9/2022) cho biết con đường hậu vận của tuổi Tỵ sẽ trở nên vô cùng xán lạn, thuận lợi. Cụ thể, do thuộc tuýp người “nói là làm”, quyết đoán không dây dưa nên được tín nhiệm trong công việc, làm việc gì cũng suôn sẻ thuận lợi và dễ dàng có được thành công trong công việc. 

Ngoài ra, do được quý nhân giúp đỡ về tài vận nên người tuổi Tỵ sẽ có cơ hội kiếm được một khoản tiền rất lớn từ việc trúng xổ sổ hoặc bốc thăm trúng thưởng. Đây cũng là giai đoạn tốt để bạn kinh doanh đấy khả năng thăng lớn là khả thi. 

con giap 2
Theo tử vi 12 con giáp sau hôm nay (30/9/2022) cho biết con đường hậu vận của tuổi Tỵ sẽ trở nên vô cùng xán lạn, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có tính cách đơn giản và trung thực. Họ thật thà, không biết dùng mưu mô để hại người nhưng lại có bộ óc thông minh, trái tim mạnh mẽ, sống đoan chính, có thái độ tích cực, nghiêm túc với công việc.

Sau hôm nay (30/9/2022) con giáp tuổi Tuất được Thần Tài phù hộ, vận xui biến mất, vận may xuất hiện, của cải nảy nở. Trong cuộc sống của họ luôn có vận may lớn vào nhà, vận may nhỏ nhập túi, tài lộc dồi dào, và có một tương lai tươi sáng khó ai sánh bằng. 

con giap 3
Sau hôm nay (30/9/2022) con giáp tuổi Tuất được Thần Tài phù hộ, vận xui biến mất, vận may xuất hiện, của cải nảy nở - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi hôm nay (5/9 âm lịch), hào quang chiếu mệnh, 3 con giáp hốt trọn vận may trong thiên hạ, sự nghiệp thăng chức, tài lộc hanh thông, vận trình sắp tới hưởng đủ mọi vinh quang

Tử vi hôm nay (5/9 âm lịch), hào quang chiếu mệnh, 3 con giáp hốt trọn vận may trong thiên hạ, sự nghiệp thăng chức, tài lộc hanh thông, vận trình sắp tới hưởng đủ mọi vinh quang

Tử vi hôm nay (5/9 âm lịch) cho biết có tới 3 con giáp may mắn gỡ bỏ được mọi điềm xui trên người, vận trình lên hương, sự nghiệp tài lộc cùng lúc thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi ngày mới tử vi sau hôm nay tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 6 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 7 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 51 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 8 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10