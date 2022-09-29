Đồng hồ điểm đúng 17h chiều mai (30/9/2022), Thần may mắn mỉm cười, 3 con giáp may mắn trúng thưởng lớn, sự nghiệp - tình duyền đỏ chót, vận trình trải đầy vinh quang phú quý

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 14:57

Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều mai (30/9/2022) có tới 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc tiền tỷ, tài lộc vượng phát, sở hữu nhiều tài sản lớn, đất đai nhà cửa, xe hơi cùng lúc có đủ.

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần có dấu hiệu khởi sắc trong thời gian tới đây, cụ thể chỉ cần con giáp này biết cách mở rộng được vòng tròn giao thiệp thì bạn sẽ kết thân được với nhiều người tài giỏi. Dần có thể nhờ những mối quan hệ ấy mà dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập ngoài luồng.

Tử vi học cho biết đúng 17h chiều mai (30/9/2022) chính là thời điểm thích hợp nhất để cho Dần có thể làm việc này. Trong ngày mai, Dần sẽ tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp cao, nếu lọt vào mắt xanh của họ thì cơ hội được thăng chức, tăng lương chẳng còn xa xôi nữa.

Chưa hết, trong giai đoạn này những người làm trong lĩnh vực bất động sản, lâm nghiệp cũng phát triển thuận lợi, nhưng sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn. Các dự án đầu tư kinh doanh từ trước vốn đang rơi vào tình thế ''ngàn cân treo sợi tóc'' cũng đều vượt qua thành công khi có quý nhân chỉ đường dẫn lối đi đến thành công. Qua đó có được cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc.  

con giap 1
Tử vi học cho biết đúng 17h chiều mai (30/9/2022) chính là thời điểm thích hợp nhất để cho Dần có thể làm việc này. Trong ngày mai, Dần sẽ tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp cao, nếu lọt vào mắt xanh của họ thì cơ hội được thăng chức, tăng lương chẳng còn xa xôi nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong khoảng thời gian tới đây, cuộc sống của người tuổi Thìn sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều bước lên một tầm cao mới. Thời gian này có thể coi như là bước đệm tạo sự nhảy vọt cho con giáp này để đón đầu thành công trong sự nghiệp và giàu có về tiền bạc.

Tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều mai (30/9/2022) cho biết Thìn sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời giúp thay đổi cục diện hiện tại. Bạn vốn thông minh, tài giỏi, nên khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa và biết phát huy khả năng của mình thì nhất định sẽ có được cuộc sống viên mãn.

Thời gian tới chỉ cần bản thân Thìn làm việc thật chăm chỉ và nỗ lực từng ngày, họ nhất định sẽ gặt hái được nhiều thành công, có người còn lên đến đỉnh cao vào cuối năm 2022. Cũng trong ngày mai vận độc đắc chiếu rọi vào tuổi Thìn, qua đó một số người còn may mắn trúng số độc đắc tiền tỷ. 

con giap 2
Tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều mai (30/9/2022) cho biết Thìn sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời giúp thay đổi cục diện hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân bẩm sinh đã thông minh, lanh lợi và nhanh nhẹn như những chú khỉ. Họ giỏi giao tiếp và có thể kết bạn với bất kỳ ai. Bạn cũng biết đến là mẫu người kiên trì, kiên định với mục tiêu mà mình đã đặt ra. Vì vậy, Thân được nhiều người đồng nghiệp tôn trọng mà quý mến. 

Tử vi đúng 17h chiều mai (30/9/2022) con đường hậu vận của người tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc. Thân vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc. Trong thười gian này, con giáp tuổi Thân còn có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức. Nếu làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng, lời nhuận nhờ đó cũng tăng lên.

con giap 3
Tử vi đúng 17h chiều mai (30/9/2022) con đường hậu vận của người tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc. Thân vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trúng số độc đắc đúng 11h trưa mai (30/9/2022), Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, 3 con giáp sở hữu phúc lộc vô biên, tiền tài sự nghiệp thuận lợi thăng tiến, tài lộc hanh thông

Trúng số độc đắc đúng 11h trưa mai (30/9/2022), Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, 3 con giáp sở hữu phúc lộc vô biên, tiền tài sự nghiệp thuận lợi thăng tiến, tài lộc hanh thông

Theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (30/9/2022), 3 con giáp may mắn nằm trong danh sách của Ngọc Hoàng, tiền nhiều vô kể, sắm sửa thoải mái cũng hết, sự nghiệp có sự đổi mới, tài lộc hanh thông, cuộc sống diễn ra ấm êm.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi tháng 9 tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 29 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 9 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10