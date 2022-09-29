Trúng số độc đắc đúng 11h trưa mai (30/9/2022), Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, 3 con giáp sở hữu phúc lộc vô biên, tiền tài sự nghiệp thuận lợi thăng tiến, tài lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 12:06

Theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (30/9/2022), 3 con giáp may mắn nằm trong danh sách của Ngọc Hoàng, tiền nhiều vô kể, sắm sửa thoải mái cũng hết, sự nghiệp có sự đổi mới, tài lộc hanh thông, cuộc sống diễn ra ấm êm.

Tuổi Tuất

Trong khoảng thời gian vừa qua người tuổi Tuất gặp không ít khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Con giáp may mắn này dù không sinh ra trong hào môn nhưng lại có chí tiến thủ, luôn muốn nâng tầm cuộc sống. Nhờ vậy mà ý chí của họ rất kiên cường và luôn quyết tâm thay đổi vận mệnh của mình trở nên tốt hơn. 

Nhờ cách làm việc chỉnh chu, có kế hoạch nên tuổi Tuất luôn được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp kính nể. Khi năng lực được công nhận, bản mệnh sẽ ngày một thăng tiến mạnh mẽ hơn, các dự án lớn đều được giao cho Tuất chỉ cần bạn làm tốt ắt có cơ hội thăng chức tăng lương. 

Tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (30/9/2022) con giáp tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn, tiền bạc đầy nhà, nhiều người kính nể. Các dự án kinh doanh bạn đầu tư trước đây đều phát triển nhanh chóng và mang về cho bản mệnh số tiền khủng. 

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Tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (30/9/2022) con giáp tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn, tiền bạc đầy nhà, nhiều người kính nể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo sách tướng số tử vi người tuổi Ngọ có tính cách phóng khoáng, thoải mái. Họ thích tự do sáng tạo nhưng vẫn luôn có trách nhiệm với những gì mình làm.Bề ngoài, con giáp này có vẻ vô lo vô nghĩ nhưng thực tế họ đặt rất nhiều tâm huyết vào những việc mình làm và luôn kiên định với lựa chọn của bản thân.

Tuy nhiên, trong những tháng vừa qua tuổi Ngọ đón nhận một số thay đổi trong cuộc sống nhưng không đáng kể. Theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (30/9/2022) Ngọ sẽ có bước ngoặt lớn trong cuộc sống. Đây là giai đoạn hoàng kim giúp Ngọ có được sự bứt phát, kiếm tiền nhiều hơn.

Trong khoảng thời gian tới đây, tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ nên công việc tiến triển tốt, thu hút tiền tài, túi tiền rủng rỉnh. Cuộc sống tình cảm của bản mệnh khá êm đềm, hạnh phúc, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc để tuổi Ngọ tiếp tục phấn đầu. Chỉ cần con giáp này tỏ ra quyết tâm nhất định mọi thứ họ mong muốn đều sẽ đạt được. 

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Theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (30/9/2022) Ngọ sẽ có bước ngoặt lớn trong cuộc sống. Đây là giai đoạn hoàng kim giúp Ngọ có được sự bứt phát, kiếm tiền nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đặc điểm trời sinh của những người tuổi Thìn là rất hào sảng, chịu chơi, tính cách khoáng đạt. Những người tuổi này không hay để ý chấp nhặt người khác và rất đáng tin cậy. Một khi đã đam mê và yêu thích thứ gì, họ có thể dành cả tâm huyết của mình cho thứ đó mà không quan tâm đến những điều xung quanh.

Trong những tháng vừa qua được đánh giá là một khoảng thời gian với nhiều biến động sóng gió, tai ương, bấp bênh với tuổi Thìn do bước vào năm hạn Tam Tai đầu tiên...

Đúng 11h trưa mai (30/9/2022) chính là khoảng thời gian nở hoa nhất với người tuổi Thìn, đây là thời gian giúp con giáp này tìm lại chính mình, tìm lại đúng những gì mình vốn có. Chính Tài gõ cửa cũng chính là lúc con giáp này gặt hái được tài lộc như mong muốn. 

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Đúng 11h trưa mai (30/9/2022) chính là khoảng thời gian nở hoa nhất với người tuổi Thìn, đây là thời gian giúp con giáp này tìm lại chính mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi 10 ngày tới (30/9 - 9/10), Thần Tài rót LỘC vào túi, 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp được quý nhân nâng đỡ, tài lộc nhân đôi, vận trình sắp tới vinh quang đủ đường

Tử vi 10 ngày tới (30/9 - 9/10), Thần Tài rót LỘC vào túi, 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp được quý nhân nâng đỡ, tài lộc nhân đôi, vận trình sắp tới vinh quang đủ đường

Tử vi 10 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn gỡ bỏ được mọi điềm xui trên người, vận trình lên hương, sự nghiệp tài lộc cùng lúc thăng hoa.

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