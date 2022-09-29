Đúng hôm nay (4/9 âm lịch), 'nắng vàng rực rỡ', 3 con giáp may mắn bủa vây, sự nghiệp thành công viên mãn, tài lộc dồi dào, tiền bạc ngập két

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 09:35

Tử vi hôm nay (4/9 âm lịch) cho biết có tới 3 con giáp may mắn sở hữu tài vận bừng bừng, sự nghiệp tài lộc trọn vẹn, bất kể làm việc gì cũng gặp may mắn.

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp cho biết trong hôm nay (4/9 âm lịch) con đường hậu vận của người tuổi Ngọ cho biết họ sẽ gặp nhiều may mắn hơn, được quý nhân mang lại nguồn tài chính, tài lộc và thu nhập tăng tiến một cách toàn diện.

Cụ thể nhờ vào việc chính ấn soi đường, Ngọ có thể thẳng bước tới thành công trong sớm mai. Thậm chí, dù gặp phải khó khăn đi nữa, bạn cũng có thể biến nguy thành cơ nhờ vào bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú của mình. 

Tuy nhiên, bản thân Ngọ cần phải biết nắm bắt thời cơ của mình còn không thì rất khó để có được thành công trong năm nay. Trong hôm nay, bạn may mắn có được quý nhân chỉ đường dẫn lối nên hãy tận dụng thời cơ của mình nhé. 

con giap 1
Tử vi 12 con giáp cho biết trong hôm nay (4/9 âm lịch) con đường hậu vận của người tuổi Ngọ cho biết họ sẽ gặp nhiều may mắn hơn, được quý nhân mang lại nguồn tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Khoảng thời gian tới đây tử vi cho biết nhiều luồng sinh khí mới sẽ thổi tới tuổi Tý.Bước sang ngày mai thôi con giáp này sẽ chứng kiến nhiều dòng tiền đổ về tài khoản của mình, trong công việc nhờ vào việc luôn nỗ lực và quyết tâm nên thành công dẽ dàng tìm đến với người tuổi này một cách nhanh chóng. 

Đặc biệt trong hôm nay (4/9 âm lịch) cho biết vận trình sắp tới của người tuổi Tý sẽ vô cùng tươi sáng. Cụ thể trong công việc họ có được quý nhân giúp đỡ nên công việc diễn ra thuận lợi, thậm chí nếu một số người làm tốt họ còn có thể vươn lên vị trí mới trong công ty hoặc được ban lãnh đạo đề xuất tăng lương với mức đãi ngộ vô cùng cao. 

con giap 2
Đặc biệt trong hôm nay (4/9 âm lịch) cho biết vận trình sắp tới của người tuổi Tý sẽ vô cùng tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp trong hôm nay (4/9 âm lịch) con đường tài lộc của Dậu vô cùng vượng phát vì vậy những người tuổi Dậu hãy mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý khi quyết định đầu tư vào một dự án nào đó Dậu nên đọc kỹ càng rồi đưa ra quyết định cũng chưa muộn, tuyệt đối không nên tin tưởng bất kỳ ai đặc biệt là những người thân. 

Đường tình duyên mái ấm của Dậu sắp tới cũng vô viên mãn khi những ai chưa có tình yêu sẽ có đối tượng trong thời gian này, những ai đã có gia đình thì hạnh phúc ấm no khiến nhiều người ghen tị. 

con giap 3
Theo tử vi 12 con giáp trong hôm nay (4/9 âm lịch) con đường tài lộc của Dậu vô cùng vượng phát vì vậy những người tuổi Dậu hãy mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (29/9/2022), 3 con giáp trúng đậm, tiền của dồi dào, nợ nần trả đủ, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc hanh thông, bất kể làm gì cũng có thần may mắn kề cạnh

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (29/9/2022), 3 con giáp trúng đậm, tiền của dồi dào, nợ nần trả đủ, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc hanh thông, bất kể làm gì cũng có thần may mắn kề cạnh

Theo tử vi 12 con giáp đúng 16h chiều mai (29/9/2022) có tới 3 con giáp may mắn được quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp tương lai thăng tiến vèo vèo, cuộc sống thăng hoa, muốn gì cũng có.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi ngày mới tử vi hôm nay tử vi 3 con giáp giàu có tử vi tháng 9

TIN MỚI NHẤT

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 8 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 6 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 7 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 38 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 8 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10