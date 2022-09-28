Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (29/9/2022), 3 con giáp trúng đậm, tiền của dồi dào, nợ nần trả đủ, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc hanh thông, bất kể làm gì cũng có thần may mắn kề cạnh

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 13:33

Theo tử vi 12 con giáp đúng 16h chiều mai (29/9/2022) có tới 3 con giáp may mắn được quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp tương lai thăng tiến vèo vèo, cuộc sống thăng hoa, muốn gì cũng có.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp đúng 16h chiều mai (29/9/2022) hành trình sắp tới của người tuổi Thân không chỉ lội ngược dòng mà cuộc sống cũng được nâng lên tầm cao mới đáng kể. Cụ thể, con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, công việc ngày càng thăng hạng, dự án kinh doanh phát triền dồn dập giúp Thân kiếm về được số tiền cực khủng.  

Không những có đường công danh sự nghiệp sáng rõ, con giáp may mắn này cũng có chuyện tình duyên mặn nồng. Người còn độc thân cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Người đã có gia đình sẽ có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau, chia sẻ và thấu hiểu nhau nhiều hơn trước.

con giap 1
Theo tử vi 12 con giáp đúng 16h chiều mai (29/9/2022) hành trình sắp tới của người tuổi Thân không chỉ lội ngược dòng mà cuộc sống cũng được nâng lên tầm cao mới đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn là những người có ý chí mạnh mẽ, nghị lực kiên cường, luôn biết nắm bắt mọi cơ hội trong cuộc sống để có thể tự làm giàu cho bản thân mình. Nhờ vậy mà con giáp này dù ở trong bất kỳ môi trường nào cũng được nhiều người chú ý đến và tôn trọng đáng kể. Sắp tới Thìn nhiều khả năng trở thành đại gia khi có vận trúng số độc đắc cực cao. 

Tử vi dự đoán đúng 16h chiều mai (29/9/2022) vận may sẽ đến với cuộc sống của tuổi Thìn, nếu biết nắm bắt cơ hội thì họ sẽ gặt hái được nhiều thành công. Cụ thể, trong giai đoạn tới đây đường công danh, sự nghiệp của con giáp này sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Bản mệnh càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu, cộng thêm có được quý nhân giúp đỡ khả năng tiến tới con đường thành công của Thìn ngày càng được rút ngắn. 

con giap 2
Tử vi dự đoán đúng 16h chiều mai (29/9/2022) vận may sẽ đến với cuộc sống của tuổi Thìn, nếu biết nắm bắt cơ hội thì họ sẽ gặt hái được nhiều thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thường đặc biệt nhạy cảm và cảnh giác cao độ. Nhờ trí thông minh cũng giúp con giáp này luôn hướng suy nghĩ về tương lai, xem xét cân nhắc những mối đe dọa và nguy cơ có thể xuất hiện. Tuổi Tuất luôn kỹ tính trong mọi việc và thường có cho mình phương án dự phòng mỗi khi gặp chuyện bất trắc. 

Đôi khi tuổi Tuất tốt đến mức dù trong người chẳng có đồng nào nhưng vẫn sẵn sàng cho người khác vay tiền hoặc đứng ra vay hộ. Chính bởi tuổi Tuất luôn hết lòng vì mọi người, nên ai cũng dành cho con giáp này một tình cảm yêu mến nồng nhiệt.

Đúng 16h chiều mai (29/9/2022) những mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội mà trong khoảng thời gian tới đây, cuộc sống của Tuất mỹ mãn đến bất ngờ. Con giáp này có thể không giàu "nứt tường đổ vách", có người còn giàu sụ nhờ trúng số độc đắc, nợ nần được trả hết trong năm nay. 

con giap 3
Đúng 16h chiều mai (29/9/2022) những mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội mà trong khoảng thời gian tới đây, cuộc sống của Tuất mỹ mãn đến bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trúng số độc đắc vào 17h chiều mai (29/9/2022), 3 con giáp may mắn bước lên đỉnh cao danh vọng, sự nghiệp bay cao, tài lộc chạm 'đỉnh của chóp', cuộc sống phất lên giàu sang nhanh chóng

Trúng số độc đắc vào 17h chiều mai (29/9/2022), 3 con giáp may mắn bước lên đỉnh cao danh vọng, sự nghiệp bay cao, tài lộc chạm 'đỉnh của chóp', cuộc sống phất lên giàu sang nhanh chóng

Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều mai (29/9/2022) có tới 3 con giáp may mắn, sự nghiệp có được quý nhân chỉ lối, sự nghiệp thành công vượt trội, cuộc sống sắp tới vạn sự bình yên.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi tháng 9 tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 2 giờ 34 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch