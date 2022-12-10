Sau hôm nay (10/12/2022), 3 con giáp đổi mệnh rực rỡ như 'cá chép hóa rồng', sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tài lũ lượt chạy vào túi

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 05:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đâyđổi mệnh rực rỡ như 'cá chép hóa rồng', sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tài lũ lượt chạy vào túi sau ngày 10/12/2022.

Tuổi Sửu

Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu sẽ có nhiều khởi sắc và diễn ra suôn sẻ không ngờ sau ngày 10/12. Bản mệnh được Tam Hội nâng đỡ giúp các công việc làm ăn diễn ra khá thuận lợi. Bạn nhận được nhiều khoản lợi nhuận lớn và dư dả về tiền bạc.

Tình duyên của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên bình ổn. Con giáp này khá may mắn khi luôn được người yêu quan tâm, chiều chuộng. Bản cảm nhận được tình yêu chân thành của người ấy và đặt niềm tin trọn vẹn. Những bạn độc thân dù chưa thể bắt đầu mối quan hệ mới nhưng cũng sẽ nhận được những tín hiệu tích cực.

Sau hôm nay (10/12/2022), 3 con giáp đổi mệnh rực rỡ như 'cá chép hóa rồng', sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tài lũ lượt chạy vào túi - Ảnh 1
Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu sẽ có nhiều khởi sắc và diễn ra suôn sẻ không ngờ sau ngày 10/12 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới cho thấy vận trình công việc của người tuổi Dần sẽ "thuận buồm xuôi gió" sau ngày hôm nay. Bản mệnh thu được nhiều khoản tiền từ công việc của mình nhưng nhu cầu chi tiêu cũng cao không kém. Con giáp này được Thực Thần hậu thuẫn nên dù gặp khó khăn đến mấy cũng có thể tìm được cách giải quyết. Điều bạn cần làm là tập trung cao độ và học cách lên kế hoạch ưu tiên cho từng công việc.

Về chuyện tình cảm, con giáp này và đối phương có nhiều chuyện luôn muốn được chia sẻ cùng nhau. Hai bạn chỉ cần được ở bên cạnh đối phương cũng cảm thấy được tiếp thêm nhiều năng lượng.

Sau hôm nay (10/12/2022), 3 con giáp đổi mệnh rực rỡ như 'cá chép hóa rồng', sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tài lũ lượt chạy vào túi - Ảnh 2
Tử vi ngày mới cho thấy vận trình công việc của người tuổi Dần sẽ "thuận buồm xuôi gió" sau ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sau ngày 10/12, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ có nhiều cơ hội phát triển vượt bậc. Bản mệnh được Lục Hợi quý nhân hậu thuẫn nên trong công việc gặt hái được nhiều thành tự vượt ngoài mong đợi. Thành tích này không chỉ có được từ may mắn mà còn là sự nỗ lực không ngừng của con giáp này. Con giáp này dùng số tiền mà mình kiếm được để đầu tư phát triển bản thân, đây là điều rất đáng được khen ngoại. 

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ hạnh phúc. Cục diện tương sinh Thủy - Mộc giúp đôi lứa hòa hợp. Cả hai có nhiều thời gian bên nhau và chia sẻ những khó khăn. Một số cặp đôi đã tính đến chuyện về chung một nhà.

Sau hôm nay (10/12/2022), 3 con giáp đổi mệnh rực rỡ như 'cá chép hóa rồng', sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tài lũ lượt chạy vào túi - Ảnh 3
Sau ngày 10/12, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ có nhiều cơ hội phát triển vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chúc mừng 3 con giáp sau ngày 10/12/2022: Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Chúc mừng 3 con giáp sau ngày 10/12/2022: Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc sau ngày 10/12/2022.

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