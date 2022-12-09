Chúc mừng 3 con giáp sau ngày 10/12/2022: Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 12:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc sau ngày 10/12/2022.

Tuổi Sửu

Sau ngày 10/12, người tuổi Sửu sẽ được nâng lên vị trí mới sau những nỗ lực không ngừng nghỉ. Con giáp này nên chủ nâng cao năng lực bản thân bằng cách tham gia các khóa học đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn để có cơ hội thăng tiến hơn trong tương lai. Bản mệnh có nhiều nguồn thu mới nên không cần quá lo lắng về tài chính. 

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này sẽ nở rộ. Bản mệnh gặp được người phù hợp và nhanh chóng bước vào mối quan hệ chính thức. Bạn cảm nhận được rằng đối phương mang đến cho mình nguồn năng lượng mới để bản thân có thể đối diện với những khó khăn.

Chúc mừng 3 con giáp sau ngày 10/12/2022: Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc - Ảnh 1
Sau ngày 10/12, người tuổi Sửu sẽ được nâng lên vị trí mới sau những nỗ lực không ngừng nghỉ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của mình và đón nhận cơ hội thăng tiến trong thời gian tới, hãy nắm bắt các cơ hội để không ngừng tiến đến những vị trí cao hơn. Con giáp này có lúc kiếm được rất nhiều tiền nhưng có lúc không có nguồn thu nào. Bạn nên tìm kiếm những công việc mang tính cố định hơn để duy trì mức thu nhập.

Về chuyện tình cảm, bạn và đối phương sau những hiểu, cãi vã cùng đã dần thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Những bạn độc thân có thể dành ngày cuối tuần để đến nhà sách, quán cà phê hay du lịch ngắn ngày một mình để có cơ hội gặp được định mệnh của mình.

Chúc mừng 3 con giáp sau ngày 10/12/2022: Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc - Ảnh 2
Người tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của mình và đón nhận cơ hội thăng tiến trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ trở nên dồi dào sau ngày mai. Quý nhân phù trợ giúp bạn nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Theo đó, bản mệnh không cần quá lo lắng về tiền bạc và có thể đầu tư cho những dự án mà mình mong muốn.

Hơn nữa, chuyện tình cảm hòa thuận. Đôi lứa thấu hiểu và đồng hành cùng nhau trong mọi khó khăn. Một số bạn dự tính sẽ về chung một nhà vào cuối năm nay. Những bạn độc thân có cơ hội gặp được người phù hợp khi tham gia các buổi tiệc do bạn bè tổ chức.

Chúc mừng 3 con giáp sau ngày 10/12/2022: Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc - Ảnh 3
Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ trở nên dồi dào sau ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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