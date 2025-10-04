Sau đêm nay (4/10/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Tâm linh - Tử vi 04/10/2025 21:24

3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc.

Tuổi Sửu

Công việc của người tuổi Sửu khá thuận lợi do có quý nhân trợ mệnh. Những khó khăn vướng mắc đang gặp phải sẽ nhanh chóng vượt qua. Con giáp này có cơ hội thăng tiến đến vị trí cao hơn nữa vì tạo nên nhiều thành tựu do doanh nghiệp. Con giáp này có nhiều khoản thu trong hôm nay nên không cần lo về tài chính. Tuy nhiên, bản mệnh nên chi tiêu khoa học hơn nếu không muốn lâm vào cảnh nợ nần cuối tháng.

Hơn nữa, chuyện tình yêu đôi lứa của con giáp may mắn này ngày càng bền chặt, sắt son. Giữa các cặp đôi dù đang tồn tại nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm cũng nhanh chóng được hóa giải. Người độc thân sẽ sớm tìm được người như ý.

 

Sau đêm nay (4/10/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mọi kế hoạch của người tuổi Ngọ đều đang đi đúng hướng. Bạn được nhiều người biết đến và thu về nhiều hợp đồng giá trị. Vận trình tài lộc đầy đủ. Bạn kiếm được rất nhiều tiền nên chi tiêu khá thoải mái. Con giáp này có thể đầu tư vào nhiều lĩnh vực để tăng khả năng sinh lời. Tuy nhiên, hãy bắt đầu với những khoản nhỏ khi bạn chưa có nhiều kinh nghiệm.

Vận trình tình duyên có tiến triển. Hai bạn sau thời gian cảm thấy không hài lòng về đối phương thì nay đã cảm thấy thoải mái hơn. Những bạn độc thân cũng có cơ hội gặp được người yêu phù hợp khi tham dự các buổi tiệc của bạn.

 

Sau đêm nay (4/10/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra vô cùng trôi chảy. Bạn thể hiện rõ ràng năng lực và thậm chí còn vượt trội trong lĩnh vực thế mạnh của mình. Thế nhưng đừng đánh giá thấp sự kết hợp của tập thể vì nó sẽ tạo ra những giá trị to lớn gấp nhiều lần. Bản mệnh còn có thể an tâm hơn về mặt tài chính, nhưng nếu có cơ hội kiếm tiền thì cũng đừng bỏ qua.

Bên cạnh đó, vận trình tình duyên cũng trở nên khởi sắc. Bạn và đối phương dành cho nhau thời gian trọn vẹn. Cả hai có dịp ôn lại những kỷ niệm đã qua và cố gắng cùng nhau chinh phục nhiều khó khăn sắp tới. Biết rằng ai cũng có những nỗi lo và áp lực cuộc sống riêng. Nhưng thay vì cứ mãi chỉ trích, trách móc nhau thì các cặp đôi nên cùng ngồi xuống để tìm cách giải quyết vấn đề.

Sau đêm nay (4/10/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 5/10/2025, 3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc hơn thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 5/10/2025, 3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc hơn thiên hạ

3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc hơn thiên hạ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (5/10/2025), 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (5/10/2025), 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2025), cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Cuối ngày hôm nay (4/10/2025), cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước
Sau đêm nay (4/10/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Sau đêm nay (4/10/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 5/10/2025, 3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc hơn thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 5/10/2025, 3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc hơn thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp quét sạch vận đen, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp

Sau ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp quét sạch vận đen, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước
Thông tin mới vụ 3 người tử vong ở Đồng Nai: Hung thủ bắn các nạn nhân rồi cướp tài sản

Thông tin mới vụ 3 người tử vong ở Đồng Nai: Hung thủ bắn các nạn nhân rồi cướp tài sản

Đời sống 8 giờ 43 phút trước
Xe khách chở 30 người cháy rụi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, hành khách may mắn thoát nạn

Xe khách chở 30 người cháy rụi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, hành khách may mắn thoát nạn

Đời sống 10 giờ 46 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư mini, nhiều người chạy lên tầng thượng kêu cứu, tìm cách thoát thân 

Hà Nội: Cháy chung cư mini, nhiều người chạy lên tầng thượng kêu cứu, tìm cách thoát thân 

Đời sống 11 giờ 2 phút trước
Nghi vấn ô tô chạy ngược chiều gây tai nạn ở Đại lộ Thăng Long, xe máy hư hỏng nặng, tài xế bị thương 

Nghi vấn ô tô chạy ngược chiều gây tai nạn ở Đại lộ Thăng Long, xe máy hư hỏng nặng, tài xế bị thương 

Đời sống 11 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 5/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 5/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, giàu có tột đỉnh, đếm tiền mệt nghỉ, hạnh phúc mỹ mãn, tương lai huy hoàng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, giàu có tột đỉnh, đếm tiền mệt nghỉ, hạnh phúc mỹ mãn, tương lai huy hoàng

Vụ án mạng 3 người tử vong ở Đồng Nai: Công an công bố nhận dạng nghi phạm 

Vụ án mạng 3 người tử vong ở Đồng Nai: Công an công bố nhận dạng nghi phạm 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (5/10/2025), 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (5/10/2025), 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2025), cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Cuối ngày hôm nay (4/10/2025), cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 5/10/2025, 3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc hơn thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 5/10/2025, 3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc hơn thiên hạ

Sau ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp quét sạch vận đen, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp

Sau ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp quét sạch vận đen, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2025, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2025, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp hanh thông