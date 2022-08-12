Sau đêm nay, vận đen qua đi, may mắn lần lượt kéo đến với 3 con giáp tốt số này, chuẩn bị hứng lộc lá mỏi tay là vừa

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 19:43

Qua hết đêm nay, có 3 con giáp vô cùng may mắn, được hưởng lộc kiếm bộn bề tiền trong việc kinh doanh.

Tuổi Sửu

Mặc dù có mặt trong danh sách những con giáp khó thoát vận đen tháng 7 âm lịch, nhưng họa phúc luôn song hành. Qua hết đêm nay, người tuổi Sửu vẫn có hoạnh tài bất ngờ, phất lên rất mạnh nhờ kinh doanh, buôn bán ở một thời điểm nhất định trong những ngày sắp tới. 

Chỉ cần bản mệnh chủ động nắm bắt khi vận thế lên, đảm bảo số tiền kiếm được tiêu xài rủng rỉnh từ giờ đến cuối năm. Bản thân tuổi Sửu đang có xu hướng tích lũy nhiều tiền bạc để phục vụ cho dự định cá nhân như học thêm chuyên ngành yêu thích, kỹ năng mới, đi du lịch xa…

Hơn thế, ngoài nhu cầu tiêu tiền cho bản thân, tuổi Sửu cũng rất hào phóng chi tiêu cho người thân trong gia đình. Đa phần con giáp này là trụ cột gia đình nếu đã kết hôn, thậm chí chưa kết hôn thì cũng là nguồn cung cấp thu nhập chính cho cả nhà. Anh chị em trong nhà nhờ thế mà được nhờ vả rất nhiều về mặt tài chính.

Sau đêm nay, vận đen qua đi, may mắn lần lượt kéo đến với 3 con giáp tốt số này, chuẩn bị hứng lộc lá mỏi tay là vừa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần sau đêm nay, vào sáng mai sẽ diễn ra khá trôi chảy. Nhờ có quý nhân chiếu mệnh mà con giáp này gặp nhiều vận may trên con đường công danh bổng lộc. Dù không có nhiều tham vọng nhưng cơ hội vẫn không ngừng tìm đến, bản mệnh chớ nên bỏ lỡ thời cơ chuyển mình tốt đẹp.

Bản mệnh có cơ hội phát triển thêm lĩnh vực mới, mở rộng quy mô sự nghiệp. Lại thêm cát tinh trợ lực giúp con giáp này có khả năng đạt được thành tích rất tốt, hứa hẹn sẽ là một tuần đầy thắng lợi. Sự thăng quan tiến chức của bạn không còn xa vời nữa.

Chuyện tình cảm vô cùng tươi sáng. Nếu con giáp này còn độc thân sẽ không phải lo không gặp được người tâm đầu ý hợp, cơ hội để bản mệnh tiếp xúc với người khác giới trong ngày rất nhiều, cơ may sẽ có được mối tình như ý, hạnh phúc ngay trong tầm tay.

Sau đêm nay, vận đen qua đi, may mắn lần lượt kéo đến với 3 con giáp tốt số này, chuẩn bị hứng lộc lá mỏi tay là vừa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình tài lộc của tuổi Dậu sau đêm nay sẽ khá vượng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền. Con giáp này nhanh nhẹn, năng động nên có thể biến những cơ may tiền bạc thành thực tế, tự mình gây dựng cơ sở vật chất vững chắc để làm nền tảng cho sợ phát triển sau này.

Nhờ tam hợp với địa chi ngày nên đường tình duyên của bạn khá vượng sắc. Con giáp này không còn cảm thấy cô đơn, buồn chán trong những ngày đông lạnh giá này nữa vì đã tìm được người cùng mình thắp lên ngọn lửa tình yêu vô cùng ấp áp.

Sau đêm nay, vận đen qua đi, may mắn lần lượt kéo đến với 3 con giáp tốt số này, chuẩn bị hứng lộc lá mỏi tay là vừa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

3 con giáp may mắn được Thần tài chiếu mệnh, túi tiền vô cùng rủng rỉnh trong 3 ngày tới (13/8 -15/8)

3 con giáp may mắn được Thần tài chiếu mệnh, túi tiền vô cùng rủng rỉnh trong 3 ngày tới (13/8 -15/8)

3 ngày tới (13/8 - 15/8) có 3 con giáp được quý nhân soi đường chỉ lối, tìm thấy nhiều cơ may tài lộc, kiếm về tay không ít tiền bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 12 con giáp may mắn tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 3 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 3 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng