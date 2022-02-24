Sau đêm nay, Chính Tài ra sức phù hộ, 3 con giáp này gặp thời vàng son, may mắn kéo về, công thành danh toại, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 24/02/2022 18:50

Theo tử vi 12 con giáp, sau đêm nay vận mệnh chuyển biến tích cực nhờ sự phù hộ của Chính Tài, 3 con giáp này ăn nên làm ra, tài vận khởi sắc, lộ trình lên hương.

Tuổi Sửu

Sau đêm nay, người tuổi Sửu sẽ nhận tin vui từ công việc, đặc biệt là những người làm nghề dịch vụ. Dù phải hy sinh khoảng thời gian nghỉ ngơi nhưng bù lại cho bạn khoản tài lộc không nhỏ, cũng rất xứng đáng, quý nhân mang đến tài lộc nên bạn sẽ kiếm được một món khá khẩm.

Thứ Tài nhiều hơn Chính Tài, nên người tuổi Sửu có thể ăn mừng to hoặc mua sắm thả ga không lo về giá. Nhưng nhớ là dành một khoản để phòng thân hoặc tiết kiệm cho tương lai. Theo tử vi 12 con giáp, bản mệnh làm việc mạnh mẽ, quyết đoán, hiệu quả nhưng lại thiếu linh hoạt, có lý mà không có tình nên khiến không ít người bất mãn. Hãy tiết chế và sửa đổi bản thân cho hài hòa.

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Sau đêm nay, người tuổi Sửu sẽ nhận tin vui từ công việc, đặc biệt là những người làm nghề dịch vụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nếu thời gian trước con giáp này khá vất vả thì vận trình tài lộc sẽ có bước khởi sắc sau đêm nay. Các mối quan hệ với đối tác cải thiện bất ngờ, cả nguồn thu chính và phụ đều có tín hiệu tăng, hứa hẹn một tháng đầy những niềm vui.

Được Thần Tài ghé thăm nên kể từ sau đêm nay, dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh thì tuổi Mùi vẫn dễ dàng tiền bạc rủng rỉnh. Đặc biệt, tài lộc bản mệnh sẽ cực thịnh, những cơ hội và may mắn đến có thể khiến người tuổi Mùi phải ngạc nhiên vì sự thuận lợi. Vạn sự khởi đầu nan là điều khó tránh khỏi, song nhờ Thần Tài giúp đỡ, bạn sẽ vượt qua được những trở ngại ban đầu, tài lộc đầy nhà sau đó.

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Sau đêm nay, những người tuổi Tý được vận may bủa vây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý vốn tài giỏi, nhanh nhẹn và tự lập cao. Dù có gặp khó khăn thì người tuổi Tý thường tự tìm cách vượt lên, khó có thể bị ngăn cản bởi những trắc trở trong cuộc sống.

Sau đêm nay, những người tuổi Tý được vận may bủa vây. Trong công việc, kinh doanh, bạn có thể một bước "lên tiên" nhờ thần tài gõ cửa. Như vậy, mọi vấn đề về kinh tế có thể giải quyết và tiền trong túi ngày một lấp đầy.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày 25/2, Kiếp Tài báo hiệu, 3 con giáp này bị sao chổi theo sau, vận xui kéo vào nhà, tiểu nhân chơi xấu, tiền tài bay đi mất

Sau ngày 25/2, Kiếp Tài báo hiệu, 3 con giáp này bị sao chổi theo sau, vận xui kéo vào nhà, tiểu nhân chơi xấu, tiền tài bay đi mất

Tử vi 12 con giáp cho thấy, sau ngày 25/2, do gặp toàn chuyện xui, 3 con giáp này sự nghiệp đình trệ, tài vận bất thông, phú quý mất hút, tiền của thâm hụt đủ đường.

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