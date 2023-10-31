Sau 16h30 chiều nay, thứ Ba (31/10): 3 con giáp được quý nhân dẫn đường chỉ lối, tài lộc gõ cửa, làm ăn phát đạt, giàu sang thịnh vượng

Tử vi hôm nay ngày 31/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất thường tận hưởng thời gian của bản thân.

Tình cảm: Tình yêu của bạn khó cầm nắm, nên hãy thực tế giữa các mối quan hệ.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc bạn đang lo lắng cho việc làm còn có những cản trở.

Tài lộc: Hi vọng tài lộc có thể tốt hơn nhiều.

Sức khoẻ: Bạn thường lo lắng quá mức dẫn đến mất ăn mất ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão là người có tính độc lập, thường suy nghĩ sâu sắc và có chính kiến riêng. Ngoài ra, họ còn có trực giác mạnh mẽ và dễ dàng phát triển sự nghiệp của mình.

Đúng 31/10, nhờ cát tinh soi chiếu mà tuổi Mão có cơ hội tăng thêm thu nhập bất ngờ thông qua các dự án đầu tư mạo hiểm hoặc nhờ quản lý tài chính hiệu quả. Trong công việc, cấp trên sẽ giao cho tuổi Mão một vài nhiệm vụ quan trọng. Mặc dù khá khó khăn nhưng đây cũng là lúc con giáp này thay đổi cái nhìn của người khác về năng lực làm việc của mình.

Người tuổi Mão nên thận trọng hơn trong việc quản lý tài chính, lên kế hoạch sử dụng vốn hợp lý, đồng thời duy trì tâm lý ổn định để ứng phó tốt hơn với những thay đổi trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Ba ngày 31/10/2023 hôm nay, tuổi Dần gặp rất nhiều may mắn. Con giáp này có niềm đam mê và nghiêm túc với công việc, cũng xác định rõ ràng mục tiêu để phấn đấu, điều này tạo ra niềm hứng khởi giúp bản mệnh có thêm động lực để cố gắng.

Hiệu suất công việc của tuổi Dần khá tốt. Vừa bởi bản mệnh luôn chăm chỉ, vừa bởi mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên hài hòa nên gặp khó khăn là có người giúp đỡ, không phải một mình gánh vác. Chuyện hợp tác làm ăn thuận lợi, con giáp này có thể gặp người đáng tin cậy, ít có trở ngại.

Chẳng những công việc, tuổi Dần được dự báo sẽ gặp được quý nhân nên vận trình tình duyên thuận lợi hơn rất nhiều. Những mâu thuẫn giữa bản mệnh và nửa kia dường như không còn trở nên nghiêm trọng mà hai người cùng nhau giải quyết ổn thỏa, giúp tình yêu thêm nồng nàn.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tý, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.