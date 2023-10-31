Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (31/10/2023): 3 con giáp cầu được ước thấy, tài lộc vào nhà, đếm tiền mỏi tay, giàu lên nhanh chóng

Tử vi hôm nay ngày 31/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi thiếu sự vững chãi trong bản thân.

Công việc: Người tuổi Hợi luôn sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất, nghĩ rất nhiều.

Tài lộc: Hãy cho bản thân chi tiêu thoải mái hơn.

Sức khoẻ: Suy nghĩ nhiều, lo lắng quá độ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Là người lạc quan, vui vẻ và tràn đầy năng lượng, tuổi Dần luôn khao khát sự tự do, phiêu lưu và thích theo đuổi những trải nghiệm mới.

Đúng 31/10, vận may của người tuổi Dần sẽ lên cao như diều gặp gió. Họ có cơ hội tăng thêm nguồn thu nhập và kiếm lợi nhuận thông qua đầu tư hoặc các dự án hợp tác. Ngoài ra, những nỗ lực trong sự nghiệp của con giáp này sẽ được cấp trên ghi nhận và trao cho họ cơ hội thăng tiến.

Thời gian tới, người tuổi Dần cần chú ý hơn đến việc lập kế hoạch và duy trì sự ổn định trong quá trình theo đuổi sự nghiệp. Con giáp này cũng cần thể hiện thái độ tích cực để đối phó với những thách thức có thể phát sinh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 31/10/2023 hôm nay, tuổi Sửu trên phương diện công danh sự nghiệp được hậu thuẫn hơn rất nhiều. Bản mệnh có thể tranh thủ cơ hội này xúc tiến những kế hoạch tương lai đã được ấp ủ một thời gian dài trước đó. Cát khí sẽ giúp mọi việc thuận buồm xuôi gió hơn.

Ngày này tuổi Sửu cũng được đánh giá cao về năng lực cũng như khả năng ứng biến linh hoạt. Đồng nghiệp cũng rất tin tưởng khi làm việc chung với bản mệnh. Tinh thần trách nhiệm của con giáp này không ai có thể phàn nàn và đó sẽ là chìa khóa dẫn bản mệnh đến thành công.

Tuy nhiên con giáp này được nhắc nhở dù mải mê làm việc đến đâu vẫn nên để tâm chăm sóc sức khỏe. Đừng để công việc cuốn mình đi mà quên cả ăn uống, ngủ nghỉ. Càng những lúc bận rộn thế này thì càng đảm bảo thể lực, có như vậy mới đủ sức hoàn thành mọi việc theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.