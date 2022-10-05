Sau 18h08p hôm nay 5/10/2022: Thần tiên tri dự đoán 3 con giáp này cát lành vây quanh, vét hết may mắn thiên hạ, của cải dư dôi, tiền tài phủ phê, chỉ sợ tiêu xài không hết

May mắn trên con đường sự nghiệp người tuổi Ngọ có quý nhân giúp sức. Ngoài tài năng ra thì con giáp này còn rất khéo léo, mạnh dạn tự tiến cử mình trước mặt cấp trên và gây được ấn tượng tốt, mở ra con đường phát triển cho sự nghiệp tương lai sau này.

Tiếp nối tử vi hàng ngày 4/10/2022, Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa người tuổi Ngọ và cha mẹ rất hòa thuận. Bản mệnh luôn tôn trọng ý kiến của cha mẹ và những người đi trước. Bạn hiểu rằng kinh nghiệm của người đi trước là vô cùng quý báu.

Nhờ thế mà tài lộc tăng tiến rõ ràng, người tuổi Ngọ không phải lo chuyện chi tiêu, chủ yếu phục vụ cho việc mở rộng quan hệ xã giao. Nguồn thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính chỉ tạm đủ, nhưng ngbản mệnh đã năng động làm thêm việc bên ngoài nên các khoản thu cũng không hề nhỏ.

May mắn trên con đường sự nghiệp người tuổi Ngọ có quý nhân giúp sức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, vào ngày Thứ Tư 05/10/2022 này, Tuổi Hợi được quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

Đường tình duyên của Tuổi Hợi hôm nay khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của Tuổi Hợi và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

Đường tình duyên của Tuổi Hợi hôm nay khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất được quý nhân trợ giúp để tạo dựng được uy tín của mình trong vận trình công danh sự nghiệp. Con giáp này là chỗ dựa cho những đồng nghiệp xung quanh. Nhờ tài năng của mình, bản mệnh hoàn toàn có thể đưa tập thể tới thành công.

Người tuổi Tuất có tài, nhanh nhẹn và điều đó giúp ích khá nhiều trong công việc, dù gặp phải sự cố bất ngờ cũng có thể ứng phó linh hoạt mà không phải nhờ tới sự hỗ trợ của người khác. Thành công sẽ sớm đến với con giáp này

Với nửa kia, bạn là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Bạn luôn giúp đỡ nửa kia của mình trong các công việc nhà dù đi làm có phải chịu áp lực nhiều đến đâu. Giúp đỡ hay trò chuyện với nửa kia luôn khiến bạn cảm thấy thư giãn hơn nhiều.

Với nửa kia, bạn là một người vợ, người chồng có trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo