Nếu phải chọn ra một con giáp may mắn nhất sau 17h chiều ngày 4/1 thì đó sẽ là tuổi Tý. Trời ban cho tuổi Tý sự thông minh, nhanh nhẹn, khả năng linh cảm và ứng biến cực tốt nên hiếm khi người tuổi Tý rơi vào những tình huống vượt quá tầm kiểm soát của họ.

Sau 17h chiều ngày 4/1, nhờ được sao tốt chiếu mệnh nên người tuổi Tý sẽ bùng nổ tài lộc, sự nghiệp không những có những bước phát triển rực rỡ, tiền tài dồi dào. Sức khỏe và tình duyên của họ cũng vô cùng khởi sắc. Nhìn chung, cuộc sống của tuổi Tý thể nói cuộc sống của họ sẽ vô cùng viên mãn.

Người tuổi Tý nên biết tận dụng thời cơ tốt đẹp này để đầu tư làm ăn, thực hiện các kế hoạch ấp ủ bấy lâu để có thể gặt hái những thành quả xứng đáng.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có một ngày may mắn trên phương diện tài lộc. Người làm ăn, kinh doanh nếu biết cách nắm bắt cơ hội kịp thời thì có thể kiếm về được một khoản kha khá.

Con giáp phát tài có cơ hội hợp tác với một vài đối tác đáng tin cậy, không chỉ mang lại lợi nhuận ở thời điểm hiện tại mà còn hứa hẹn ở tương lai xa nữa.

Người làm ăn lớn có thể dần tính đến việc tiếp tục đầu tư hoặc mở rộng mô hình sản xuất, kinh doanh.

Với người làm công ăn lương, những nỗ lực bền bỉ của bạn đã được cấp trên và đồng nghiệp công nhận. Bạn không chỉ có cơ hội thăng chức, năng lương mà còn có thể như kiếm thêm về cho mình một khoản tiền thưởng kha khá nữa đấy.

Tuổi Tị

Sau 17h chiều ngày 4/1, người tuổi Tị không chỉ tam hợp với Lưu niên Thái tuế, có quý nhân phù trợ mà còn được hai sao cát tinh là Thiên Hỉ và sao Dịch Mã hội tụ, càng giúp tăng thêm may mắn và tài vận trong công việc và sự nghiệp.

Tử vi những người tuổi Tị sau 17h chiều ngày 4/1 cho thấy các bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp cũng như đường tài vận. Hãy nắm bắt cơ hội đến với mình.

Người tuổi Tị vốn đã luôn cố gắng thăng tiến, thì sẽ có thể tận dụng thời cơ tốt này để thể hiện bản lĩnh trong công việc, bộc lộ tham vọng và hoài bão, đạt được tài phúc càng nhiều hơn. Ngày 4/1 với người tuổi Tị sẽ có nhiều cơ hội để phát tài chỉ cần năm bắt thật tốt cơ hội là được.

Người tuổi Tị không chỉ có chính tài (tiền tài có được từ công việc chính) vượng mà cả thiên tài (tiền tài có được từ những công việc phụ, làm thêm) cũng rất tốt, luôn sẽ có tài vận bất ngờ, ngoài dự tính.

Đặc biệt là có sự xuất hiện của sao Dịch Mã sẽ giúp người tuổi Tị khi càng thay đổi, dịch chuyển thì tài vận sẽ càng tốt hơn, nhiều cơ hội tốt sẽ đến từ những thay đổi, dịch chuyển đó. Chỉ cần bản thân để ý một chút, làm tốt mọi việc trước mắt, tận dụng tốt những mối quan hệ xung quanh cùng cơ hội thì sẽ có được thành công như mong ước.

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