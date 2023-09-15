Sau 16h30 chiều nay (15/9/2023): Những con giáp may mắn ngửa mặt hứng mưa tiền, sống đời giàu sang phú quý, không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 15/09/2023 04:53

Dự đoán sau 16h30 chiều nay (15/9/2023), 3 con giáp may mắn gặp niềm vui tài lộc, vận trình phát đạt, tiền tài bao vây. Bản mệnh làm đâu thắng đó, cuộc sống giàu sang phú quý.

Tuổi Tuất

Tử vi con giáp cho thấy, sau 16h30 chiều nay (15/9/2023), người tuổi Tuất sự nghiệp phát đạt, làm một ăn mười. Nhờ những mối quan hệ trước đó, con giáp thành công ký kết được nhiều hợp đồng lớn, mang lại nhiều lợi lộc cho công việc kinh doanh. 

Sự nghiệp hanh thông, tuổi Tuất nên chủ động đưa ra các kế hoạch phát triển trong từng thời điểm. Nếu biết cách lèo lái, con giáp sẽ phất lên đại gia sớm thôi. Dù làm thuê hay làm chủ Tuất cũng đại cát đại lợi, tiền nhiều vô kể khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Sau 16h30 chiều nay (15/9/2023): Những con giáp may mắn ngửa mặt hứng mưa tiền, sống đời giàu sang phú quý, không cần lo nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sau 16h30 chiều nay (15/9/2023), người tuổi Hợi tràn đầy năng lượng, không ngừng làm việc, cống hiến hết mình. Con giáp giành được sự tín nhiệm của cấp trên nên được cất nhắc lên vị trí mới, tha hồ thể hiện tài năng. 

Ngoài ra, con giáp may mắn này còn tranh thủ kiếm thêm thu nhập từ những lĩnh vực khác. Tuổi Hợi lanh lợi, biết nắm bắt tình hình nên dễ dàng phát triển, tích góp tiền bạc, tạo dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Chuyện tiền bạc từ thời điểm này không còn là nỗi lo của những người tuổi Hợi.

Sau 16h30 chiều nay (15/9/2023): Những con giáp may mắn ngửa mặt hứng mưa tiền, sống đời giàu sang phú quý, không cần lo nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dự đoán, sau 16h30 chiều nay (15/9/2023), người tuổi Thân công danh xán lạn, vận trình vẻ vang. Công việc của người tuổi Thân đang đi vào quỹ đạo và có sự tiến triển khá thuận lợi. Những dự án đầu tư bị cho là “chết ỉu” thời gian trước bỗng chốc sinh lời, mang đến tiền của cực khủng. Cũng nhờ vậy mà uy tín của Thân được củng cố.

Tuổi Thân có tướng giàu ở tuổi trung niên nên nếu biết làm ăn sẽ nhanh chóng thành triệu phú. Được thần tài mở hầu bao, rót tiền vào túi ầm ầm nên kể từ thời gian này, Thân sẽ phú quý an nhàn.

Sau 16h30 chiều nay (15/9/2023): Những con giáp may mắn ngửa mặt hứng mưa tiền, sống đời giàu sang phú quý, không cần lo nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Ba ngày 5/9/2023 của 12 con giáp: Hợi thu 'quả ngọt', Mão - Tuất rạng rỡ tình duyên, Thìn buồn phiền tài chính, dễ vướng thị phi

Tử vi thứ Ba ngày 5/9/2023 của 12 con giáp: Hợi thu 'quả ngọt', Mão - Tuất rạng rỡ tình duyên, Thìn buồn phiền tài chính, dễ vướng thị phi

Tử vi thứ Ba ngày 5/9/2023 cho thấy, người tuổi Thìn phải đau đầu vì đường tiền bạc không được may mắn, trong khi đó, tuổi Tuất - Mão nhẹ lòng vì đường tình duyên nhuận sắc.

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