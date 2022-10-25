Sau 16h ngày 25/10/2022: Thái Dương Cát Tinh trợ mệnh, 3 con giáp này "thu phục núi vàng", nhanh thành tỷ phú, may mắn bủa vây, làm ăn đại vượng

Tuổi Mùi vốn kiệm lời, tính tình cẩn thận, kiên nhẫn và luôn kiên cường trong mọi việc. Con giáp này hiếm khi đánh mất tự tin trong cuộc sống, chưa bao giờ lạc đường và luôn biết được mình cần phải làm gì. Vì vậy, đường tài lộc của tuổi Mùi ngày càng tốt.

Tất nhiên, tuổi Mùi không thể tránh khỏi những khó khăn nhất định nhưng gian khổ nào rồi cũng sẽ qua. Mọi công sức bỏ ra đều sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng.

Sau 16h ngày 25/10/2022, tuổi Mùi có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp, tài lộc mà con giáp này nhận được không ngừng tăng lên.

Tuổi Dần

Tử vi sau 16h ngày 25/10/2022 dự báo tuổi Dần rất thuận lợi trên lĩnh vực sự nghiệp. Nhờ có Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh, bản mệnh có thể khẳng định được vị thế của mình trong những lĩnh vực quen thuộc. Vốn hiểu biết và bản lĩnh của bạn chắc hẳn sẽ khiến cho nhiều người ngạc nhiên, trong đó có cả cấp trên của bạn.

Phương diện tài lộc cực kì rực rỡ, bạn làm gì cũng thu được một khoản tiền lương, tiền thưởng hoặc lợi nhuận xứng đáng. Người làm ăn kinh doanh kiếm được lợi nhuận từ những khách hàng mới, trong khi đó người làm công ăn lương được thưởng nóng vì những đóng góp của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Khi tham gia giao thông, bạn cần hết sức tập trung chú ý, không vi phạm các quy tắc an toàn như phóng nhanh, vượt ẩu để tránh những sự cố đáng tiếc.

Chuyện tình cảm của tuổi Dần có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Nếu như khoảng thời gian trước đó, vợ chồng quá bận rộn khiến tình cảm xa cách thì nay là lúc đôi bên cần tìm cách hâm nóng cảm xúc. Có thể một bữa ăn lãng mạn là sự lựa chọn khá phù hợp.

Tuổi Tý

Tuổi Tý may mắn được Thần Tài chiếu cố, chào đón bằng cơn mưa tiền bạc khiến con giáp này một bước lên mây, những con số thậm chí chưa bao giờ có được.

Con giáp này từ khi sinh ra đã thuận lợi làm mọi việc đều dễ dàng, đầu xuôi đuôi lọt. Bạn tự tin cống hiến hết mình và cũng thu về được những thành quả nhất định nhưng cũng đừng vì thế mà ngủ quên trên chiến thắng mà luôn biết cố gắng, phấn đấu không ngừng nghỉ, sự thành công mới kéo dài.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tài vận sau 16h ngày 25/10/2022 khá rực rỡ, hanh thông, tuổi Tý có thêm thu nhập từ tay trái, từ công việc làm thêm của mình nhưng cũng không hề nhỏ chút nào.

Sau 16h ngày 25/10/2022, nếu bạn chấp nhận làm thêm thay vì nghỉ ngơi thì chắc chắn bạn sẽ còn thu về được những khoản nhiều hơn thế nữa, bạn không cần phải xoay vòng nguồn vốn mà hoàn toàn có thể độc lập tài chính.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.