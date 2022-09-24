Sau 13h chiều 24/9/2022, 3 con giáp khổ tận cam lai, tiền tình vượng sắc, thu nhập vượt đỉnh, lộc lá ngút ngàn

Tử vi sau 13h chiều 24/9/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận thế sáng sủa, vận đào hoa rực rỡ, sự nghiệp một đường thuận lợi.

Vận trình sự nghiệp tương đối tốt, ăn nói khéo léo, biết cách khen ngợi người xung quanh nên được sự hỗ trợ về nhiều mặt ở nơi làm việc và hoàn thành công việc một cách suôn sẻ.

Vận đào hoa rất thịnh vượng, bạn có thể quen thêm nhiều người khác phái, có thể sẽ thoát được cảnh độc thân sớm. Người đã có đôi có cặp nên né tránh vận đào hoa này.

Hợp tác với bạn bè, công việc làm ăn phát đạt. Một số người có thể gây ấn tượng với các nhà lãnh đạo và nhận được nhiều tiền thưởng hơn.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Sau 13h chiều 24/9/2022, tuổi Thân bắt tay vào làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả. Nếu biết phát huy điểm mạnh, sẵn sàng đứng ra nhận những nhiệm vụ khó khăn, bản mệnh sẽ có cơ hội lọt vào mắt xanh của người lãnh đạo.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng tốt đẹp. Nếu còn độc thân và đang có người tìm hiểu, tuổi Thân nên thử cho đôi bên một cơ hội xem sao. Hãy mở rộng lòng mình rồi bản mệnh sẽ được đón nhận hạnh phúc.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc sau 13h chiều 24/9/2022 của tuổi Tý vô cùng thuận lợi. Quý nhân luôn ở bên giúp sức, những quyết định của tuổi Tý có được sự khuyên bảo, chỉ dẫn của quý nhân nên thường hiếm khi sai sót.

Mọi khó khăn đều không gây trở ngại gì với bản mệnh. Bởi con giáp này biết cách tận dụng cơ hội để mở ra bước đường tươi sáng cho mình. Chuyện kinh doanh hay đầu tư đều thuận lợi, song bản mệnh sẽ có vận trình tốt hơn nếu hạn chế tham gia vào các hạng mục tính rủi ro cao.

Trong tháng ngoài những tin vui về tài chính thì cũng có dấu hiệu cho thấy tuổi Tý gặp phải xung đột, tranh chấp về lợi ích với người khác. Bản mệnh nên chỉn chu, cẩn thận khi làm việc, tránh để công sức của mình rơi vào tay kẻ khác.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.