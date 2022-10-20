Sau 13h chiều 20/10/2022: 3 con giáp có vận tài khởi sắc, tình tiền danh phất lên vù vù, ra ngõ hái vàng, vào nhà đón lộc

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 10:15

Tử vi tiên tri cho thấy may mắn của 3 con giáp này sẽ bùng nổ rực rỡ sau 13h ngày 20/10, công danh thăng tiến, tình - tiền phát triển vượt bậc.

Tuổi Mùi 

Sau 13h ngày 20/10, người tuổi Mùi được Thiên Ấn giúp phát huy được tài hoa, hoàn thiện năng lực, tỏa sáng trong công việc. Những nhiệm vụ khó, có tính thách thức cao được giao bạn đều hoàn thành xuất sắc, sự nghiệp tiến triển mạnh mẽ và vững chắc, thu được nhiều kinh nghiệm cũng như thành tựu.

Sau 13h chiều 20/10/2022: 3 con giáp có vận tài khởi sắc, tình tiền danh phất lên vù vù, ra ngõ hái vàng, vào nhà đón lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đường tài vận của bạn cũng đang khá sáng, cả nguồn thu chính và phụ đều có xu hướng tăng lên theo nhịp độ công việc. Với hiệu suất tốt như hiện nay thì thu nhập như vậy là tương xứng và bạn hoàn toàn có thể tăng tiến hơn nữa nếu biết kết hợp các công việc và tiềm lực sẵn có của mình.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, sau 13h ngày 20/10 có 3 nhân thần ở phía trong ở thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, mu bàn chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ mở ra vận thế "Thực thần sinh tài", đại cát đại lợi, làm gì cũng được thông thuận, luôn có quý nhân ra tay giúp đỡ, may mắn không gì sánh được. 

Tất cả khó khăn, bí bách còn tồn đọng đều được giải quyết nhẹ nhàng, ổn thỏa sau 13h ngày 20/10. Bạn như được rũ bỏ gánh nặng trong người bấy lâu nay mà chuyển mình rõ rệt.

Sau 13h chiều 20/10/2022: 3 con giáp có vận tài khởi sắc, tình tiền danh phất lên vù vù, ra ngõ hái vàng, vào nhà đón lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những thay đổi lớn sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bản mệnh. Tài lộc của bạn có nhiều biến động có lợi, tuy nhiên bạn cần hết sức chú ý, đừng mải ngủ quên trên chiến thắng  kẻo ảnh hưởng tới vận khí của bản thân về cả sau này. Các kế hoạch dồn dập xuất hiện nhưng đừng vội vã triển khai, hãy bình tĩnh phân tích thế cục, đủng đỉnh một chút biết đâu mang tới những thành quả bất ngờ. Về tiền bạc sẽ chẳng cần phải lo lắng quá nhiều, cơ hội phát tài cao hơn hẳn so với trước đây.

Thời gian này, hãy tiếp xúc nhiều hơn với khách hàng và không ngừng xúc tiến sự nghiệp, cố gắng hợp tác trong kinh doanh, có hi vọng đạt được ước mơ ấp ủ suốt bấy lâu.

Con đường thăng quan tiến chức cũng rộng mở để bạn cứ thế mà tiến lên. Nếu biết nắm bắt được cơ hội, con giáp nhất định sẽ có thể làm nên đột phá.

Hơn nữa, với bản tính tốt bụng, nhiệt tình của mình, bạn rất được lòng những người xung quanh, vì vậy sẽ nhận được không ít sự trợ giúp từ họ.

Tuổi Tý

Sau 13h chiều 20/10/2022: 3 con giáp có vận tài khởi sắc, tình tiền danh phất lên vù vù, ra ngõ hái vàng, vào nhà đón lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi sau 13h ngày 20/10 cho biết, người tuổi Tý sẽ được hưởng năng lượng phong thủy rất tích cực nên mọi chuyện trong cuộc sống nhất là về đường công danh vô cùng hanh thông, tiền bạc không hao hụt như thời gian trước mà chỉ có nhiều hơn chứ chẳng thể bớt đi.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý sẽ gặp giai đoạn chuyển giao tuyệt vời, giống 1 cú đòn bẩy giúp tuổi Tý được đà thăng tiến, đạt được nhiều thành tựu và mục tiêu trong cuộc sống. Tuổi Tý hãy mạnh dạn trong công việc, có thể là làm thêm 1 công việc "tay trái" hoặc chọn hẳn cho mình 1 hướng đi mới bởi sẽ vô cùng "xuôi chèo mát mái".

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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