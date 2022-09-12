Sau 10h sáng mai 13/9/2022: Các chuyên gia phong thủy dự đoán đúng 99%, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, vàng bạc chảy vào nhà ùn ùn, biệt thự, xe sang thích là có

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 19:15

Sau 10h sáng mai, những con giáp này được Thần Phật ban phúc lộc, hưởng trọn lộc trời, tiền vào như nước.

Tuổi Mùi

Trong tử vi những người tuổi Mùi quả thực đã có 1 khoảng thời gian khá khó khăn trong quá khứ và hiện tại, gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu về nhiều hơn chi ra khiến cho túi tiền của bạn lúc nào cũng rủng rỉnh.

Sau 10h sáng mai 13/9/2022: Các chuyên gia phong thủy dự đoán đúng 99%, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, vàng bạc chảy vào nhà ùn ùn, biệt thự, xe sang thích là có - Ảnh 1
Sau 10h sáng mai, người tuổi Mùi sẽ là con giáp cực kỳ may mắn. Tuổi Mùi hoàn toàn có thể một tay làm nên cơ đồ cho riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Thầy tử vi cho biết, sau 10h sáng mai, người tuổi Mùi sẽ là con giáp cực kỳ may mắn. Tuổi Mùi hoàn toàn có thể một tay làm nên cơ đồ cho riêng mình. Chính vì vậy, trong thời gian này tuổi Mùi nên tận dụng thời cơ triệt để.

Tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Dê sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thường trầm tính, chịu thương chịu khó. Trong công việc, họ luôn chăm chỉ, cần mẫn, tận hiến vì đam mê chứ ít khi kêu ca, than phiền. Người tuổi này ở hiền gặp lành nên về hậu vận thường gặp được nhiều may mắn.

Sau 10h sáng mai 13/9/2022: Các chuyên gia phong thủy dự đoán đúng 99%, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, vàng bạc chảy vào nhà ùn ùn, biệt thự, xe sang thích là có - Ảnh 2
Sau 10h sáng mai, người tuổi Sửu gặp nhiều may mắn trong cuộc sống lẫn công việc. Người tuổi này làm nghề trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, hứa hẹn vụ mùa bội thu - Ảnh minh họa: Internet

Họ có vận quý nhân vượng nên thường được người tốt giúp đỡ. Người tuổi này làm việc có trách nhiệm, giữ được chữ tín nên được nhiều người tin tưởng. Sau 10h sáng mai, người tuổi Sửu gặp nhiều may mắn trong cuộc sống lẫn công việc. Người tuổi này làm nghề trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, hứa hẹn vụ mùa bội thu.

Nếu làm kinh doanh, con giáp tuổi Sửu trúng quả đậm, ký được hợp đồng giá trị cao, mang lại công việc cho nhiều người. Nếu làm công ăn lương, họ cũng nhận được thêm dự án, công việc, thu nhập nhờ đó tăng lên thấy rõ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên trì, không sợ đối mặt với khó khăn, thử thách. Họ lấy đó làm động lực để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, gây dựng cuộc sống ấm no.

 

Sau 10h sáng mai 13/9/2022: Các chuyên gia phong thủy dự đoán đúng 99%, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, vàng bạc chảy vào nhà ùn ùn, biệt thự, xe sang thích là có - Ảnh 3
Sau 10h sáng mai, tuổi Dần đón nhận nhiều bước chuyển mới trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Đến thời điểm, tuổi Dần sẽ lấy lại được những gì đã mất và đón nhận nhiều hỷ sự - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, sau 10h sáng mai, tuổi Dần đón nhận nhiều bước chuyển mới trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Thời gian trước đây con giáp này phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đến thời điểm, tuổi Dần sẽ lấy lại được những gì đã mất và đón nhận nhiều hỷ sự. Trước khi bước qua năm 2023, bản mệnh sẽ kiếm được nhiều tiền để thay đổi cuộc sống.

Cả một đời nhận được sự quan tâm, che chở của Phật tổ, vì thế họ nhất định có thể sống một cuộc sống với mọi điều tốt lành, tài vận hanh thông, phú quý giàu sang.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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