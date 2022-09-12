1h30p sáng ngày 13/9, Ngọc Hoàng gọi tên 3 con giáp SỐ ĐỎ nhất trên bảng vàng, tiền vào như nước biển Đông, không trúng số 1.000 tỷ cũng đạp được hố vàng, hố bạc

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 16:00

“May mắn” là một thứ vô cùng bí ẩn tưởng chừng như không tồn tại nhưng nó lại xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng tôi gọi đó là "một loại bất ngờ không mong đợi".

Tuổi Thìn

Những người thuộc con giáp Rồng thích cuộc sống tự do, thoải mái, có lòng tự tôn mạnh mẽ nên tỏ ra hơi tự cao, bước sang tuần tới, cung sự nghiệp sẽ được ngôi sao may mắn chiếu gần. Khi thời cơ đến thì tài lộc tăng vọt, tiền bạc nhân đôi, cuộc sống phát đạt.

1h30p sáng ngày 13/9, những người thuộc con rồng cũng có thể mang lại nguồn thu nhập đáng kể trong cuộc sống riêng tư, đồng thời họ cũng nên xác định rõ ràng mình cần phải tăng cường xây dựng mạng lưới liên kết giữa các cá nhân với nhau. Tin rằng nếu họ có thể chịu đựng được sự cô đơn thì họ có thể nhìn thấy sự thịnh vượng. Thông qua đấu tranh liên tục, họ có thể sống trong tương lai tươi đẹp hơn.

1h30p sáng ngày 13/9, Ngọc Hoàng gọi tên 3 con giáp SỐ ĐỎ nhất trên bảng vàng, tiền vào như nước biển Đông, không trúng số 1.000 tỷ cũng đạp được hố vàng, hố bạc - Ảnh 1
Tin rằng nếu họ có thể chịu đựng được sự cô đơn thì họ có thể nhìn thấy sự thịnh vượng. Thông qua đấu tranh liên tục, họ có thể sống trong tương lai tươi đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nhiệt tình, luôn có trách nhiệm cao trong công việc và luôn luôn thận trọng trong mọi việc. Thời vận đến, nên mọi việc của con giáp này đều trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Chỉ cần con giáp này không bỏ lỡ cơ hội, sẽ có một năm “đại thành công” và “tiền tràn ngập két”.

1h30p sáng ngày 13/9, vận may liên tiếp đến với con giáp này. Chỉ cần không bỏ lỡ thời cơ, người tuổi Mão có thể “song hỷ lâm môn”. Không những rủng rỉnh tiền bạc, lương tăng, thưởng tăng, kiếm được vô số lợi nhuận từ việc đầu tư mà còn nhận được sự đề bạt lên chức vụ cao hơn với quyền lực lớn hơn.

 

1h30p sáng ngày 13/9, Ngọc Hoàng gọi tên 3 con giáp SỐ ĐỎ nhất trên bảng vàng, tiền vào như nước biển Đông, không trúng số 1.000 tỷ cũng đạp được hố vàng, hố bạc - Ảnh 2
Không những rủng rỉnh tiền bạc, lương tăng, thưởng tăng, kiếm được vô số lợi nhuận từ việc đầu tư mà còn nhận được sự đề bạt lên chức vụ cao hơn với quyền lực lớn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là con giáp siêng năng, cần mẫn và đặt công việc lên hàng đầu. Tuổi Thìn không quá tham vọng nhưng họ luôn muốn mình có thể sở hữu cuộc sống hoàn hảo. Việc sẽ có “Đại Hỷ Lâm Môn”, không những vậy Chính Tài và Hoạnh Tài cũng vô cùng hanh thông.

1h30p sáng ngày 13/9, những người bạn sinh năm Thìn sẽ được đi kèm với sự giàu có và công danh, sự nghiệp của bạn sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao, và bạn sẽ cảm thấy thật tuyệt khi thành công vào thời điểm đó. Lấy sự nghiệp làm nền tảng thì của cải cũng sẽ lên, cuộc sống giàu sang thì hạnh phúc.

1h30p sáng ngày 13/9, Ngọc Hoàng gọi tên 3 con giáp SỐ ĐỎ nhất trên bảng vàng, tiền vào như nước biển Đông, không trúng số 1.000 tỷ cũng đạp được hố vàng, hố bạc - Ảnh 3
Thìn sẽ được đi kèm với sự giàu có và công danh, sự nghiệp của bạn sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao, và bạn sẽ cảm thấy thật tuyệt khi thành công vào thời điểm đó - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17 giờ 15 phút chiều mai (13/9), những con giáp tiền tài đều rất vượng, khó khăn chấm dứt, công việc hanh thông, bước lên đỉnh vinh quang của sự giàu sang

Đúng 17 giờ 15 phút chiều mai (13/9), những con giáp tiền tài đều rất vượng, khó khăn chấm dứt, công việc hanh thông, bước lên đỉnh vinh quang của sự giàu sang

Đúng 17 giờ 15 phút chiều mai (13/9), là giai đoạn mà tài vận và sự nghiệp của 3 con giáp này bùng nổ, nếu biết nắm bắt cơ hội thì việc trở thành đại gia chỉ trong tầm tay.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp phát tài 3 con giáp con giáp giàu sang tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng