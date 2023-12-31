Sau 00h00 ngày 1/1/2024, chúc mừng 3 con giáp đột phá tiền bạc, của cải dồi dào, cầu được ước thấy, vượng phát bất ngờ

Tử vi ngày 1/1/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ vận trình tổng thể khởi sắc, được quý nhân phù trợ và có nhiều cơ hội.

Công việc: Khá ổn, khả năng tốt và sẽ có bước phát triển về chất.

Tình duyên: Vận trình tình duyên hôm nay đang trên đà tăng tiến, có nhiều quý nhân che chở trước mắt, phát triển tốt đẹp.

Tài lộc: Có dấu hiệu vui, công việc kinh doanh thuận lợi và kinh tế sẽ ổn định.

Sức khỏe: Được cải thiện, có thể ngắm cây xanh để giải tỏa căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, người tuổi Dần có tài kinh doanh xuất sắc. Họ nhanh nhẹn, tháo vát, không rụt rè, không chọn cách lùi bước trong dòng chảy cạnh tranh.

Người tuổi Dần mang tính cách xã giao và hòa đồng. Họ dễ dàng tạo được mối quan hệ và có khả năng giao tiếp tốt với mọi người. Điều này giúp ích cho sự nghiệp kinh doanh của họ.

Con giáp này chưa bao giờ sợ hãi trước bất cứ vấn đề nào. Người tuổi này có con mắt tinh tường, hiểu được nhu cầu của thị trường để đưa ra những quyết định phù hợp. Nếu gặp khó khăn thử thách, họ nghiêm túc, tập trung hơn trong công việc để tránh mắc sai lầm.

Đúng 1/1/2024, con giáp tuổi Dần có tài lộc dồi dào, đặc biệt trong công việc kinh doanh. Người làm ăn buôn bán, tìm được mối hàng, đối tác tốt. Họ buôn may bán đắt, thu được lợi nhuận như mong đợi.

Một số người đi xa làm ăn cũng thu được thành quả đáng khích lệ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 1/1/2024, tuổi Mùi cần kiên nhẫn khi đối mặt với trở ngại. Sự nóng nảy sẽ chỉ khiến mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Công việc xuất hiện trục trặc nửa chừng, phải dừng lại vì lý do khách quan nào đó. Vì thế mà uy tín cũng bị ảnh hưởng.

Vận tài lộc của tuổi Mùi cũng có chiều hướng giảm sút, tình trạng hao tài có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Người kinh doanh muốn cải thiện tình hình thì nên chú trọng vào chất lượng sản phẩm thay vì chỉ chú ý về cạnh tranh giá cả. Bên cạnh đó, thói quen chi tiêu thiếu hợp lý cũng đang khiến bản mệnh phải trả giá.

Vận trình tình cảm vẫn chưa đâu vào đâu. Người độc thân dù đã cố mở lòng mình, dành thời gian đi gặp gỡ nhiều đối tượng, nhưng trái tim vẫn chưa thực sự rung động. Có thể bản mệnh vẫn chưa vượt qua tổn thương trong quá khứ nên chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.