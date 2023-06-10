Sắp sang Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), 3 con giáp khó thoát số giàu sang, gom vàng vét bạc, tụ tài tụ lộc, làm đâu cũng bách phát bách trúng

Tâm linh - Tử vi 10/06/2023 10:25

Theo tử vi, những người thuộc 3 con giáp này vận trình biến chuyển tích cực, thuận lợi hanh thông, đi đâu làm gì cũng dễ có quý nhân giúp sức trước Tết Đoan Ngọ.

Tuổi Mão

Con giáp đầu tiên trong số 3 con giáp vận may nở rộ trước Tết Đoan Ngọ, đó là tuổi Mão. Theo tử vi dự đoán, những ngày tới đây sẽ là cơ hội rất lớn cho người tuổi Mão phát triển sự nghiệp, tiền tài của mình. Con giáp này được quý nhân vây quanh, nâng đỡ nên may mắn tề tựu, vận khí sáng sủa. Trong công việc, người tuổi Mão sẽ hoàn thành rất tốt trách nhiệm được giao và được cấp trên tin tưởng giao cho những trọng trách quan trọng hơn.

Về mặt tiền tài, người tuổi Mão sẽ không phải lo lắng gì bởi tiền của đến với bạn liên tiếp. Nguồn tài chính dư dả, sự nghiệp thăng tiến khiến cho tinh thần của tuổi Mão cũng trở nên phấn chấn hơn rất nhiều. Thời gian này, các bạn nếu có ý tưởng kinh doanh thì hãy tận dụng thời cơ để tiến hành. 

Sắp sang Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), 3 con giáp khó thoát số giàu sang, gom vàng vét bạc, tụ tài tụ lộc, làm đâu cũng bách phát bách trúng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong 3 con giáp vận may nở rộ trước Tết Đoan Ngọ, tuổi Sửu là con giáp may mắn thuộc top này. Những người tuổi Sửu sẽ có một bước tiến dài trong sự nghiệp của mình. Nhờ được cát tinh soi chiếu, quý nhân phù trợ mà con giáp này làm gì cũng đều thuận lợi và có được kết quả tốt.

Trong công việc, người tuổi Sửu sẽ tạo dựng được niềm tin với cấp trên và đồng nghiệp. Nhờ đó, các bạn sẽ được giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Với sự chăm chỉ, nỗ lực của mình các bạn sẽ có được thành công ngoài mong đợi. Không chỉ sự nghiệp thăng tiến, tiền tài của tuổi Sửu cũng phất lên như diều gặp gió. Tài chính dư dả mang lại cho con giáp này một cuộc sống thoải mái, ấm no. 

Sắp sang Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), 3 con giáp khó thoát số giàu sang, gom vàng vét bạc, tụ tài tụ lộc, làm đâu cũng bách phát bách trúng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong 3 con giáp vận may nở rộ trước Tết Đoan Ngọ, tuổi Sửu là con giáp may mắn thuộc top này. Những người tuổi Sửu sẽ có một bước tiến dài trong sự nghiệp của mình. Nhờ được cát tinh soi chiếu, quý nhân phù trợ mà con giáp này làm gì cũng đều thuận lợi và có được kết quả tốt.

Trong công việc, người tuổi Sửu sẽ tạo dựng được niềm tin với cấp trên và đồng nghiệp. Nhờ đó, các bạn sẽ được giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Với sự chăm chỉ, nỗ lực của mình các bạn sẽ có được thành công ngoài mong đợi. Không chỉ sự nghiệp thăng tiến, tiền tài của tuổi Sửu cũng phất lên như diều gặp gió. Tài chính dư dả mang lại cho con giáp này một cuộc sống thoải mái, ấm no. 

Sắp sang Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch), 3 con giáp khó thoát số giàu sang, gom vàng vét bạc, tụ tài tụ lộc, làm đâu cũng bách phát bách trúng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Năm ngày 1/6/2023 của 12 con giáp: Tý - Thìn phát triển rực rỡ, tiền tài phủ phê; Ngọ - Dậu gặp nhiều trở ngại, rắc rối mới phát sinh

Tử vi thứ Năm ngày 1/6/2023 của 12 con giáp: Tý - Thìn phát triển rực rỡ, tiền tài phủ phê; Ngọ - Dậu gặp nhiều trở ngại, rắc rối mới phát sinh

Tử vi thứ Năm ngày 1/6/2023 của 12 con giáp: Tý - Thìn phát triển rực rỡ; Ngọ - Dậu gặp nhiều trở ngại, rắc rối mới phát sinh

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 23/4 âm lịch tử vi cuối tháng 4 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi tháng 5 âm

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 43 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'