Sang tuần cuối tháng 3 âm lịch: TOP 3 con giáp BỒ TÁT hiển linh ban Phước, đại cát đại lợi, phúc khí dồi dào

Theo tử vi 12 con giáp , bản tính của người tuổi Thìn tương đối trầm lặng. Nhưng họ là người siêng năng suy nghĩ và biết cách hành động.

Sang tuần cuối tháng 3 âm lịch, ngay khi bước vào làm việc sau kỳ nghỉ lễ dài, con giáp tuổi Thìn đã giải quyết được khó khăn. Trong thời gian tới, cuộc sống của họ ngày càng suôn sẻ.

Con giáp này có thể tìm thấy vị trí thích hợp nhất trong dòng chảy của thời đại và họ có thể đứng vững trước mọi vấn đề.

Người tuổi Thìn sẽ nhận được được sự giúp đỡ từ quý nhân trong một thời gian dài. Mặc dù họ cần phải cải thiện thêm năng lực, khắc phục các điểm yếu nhưng về cơ bản, cuộc sống phía trước của họ khá suôn sẻ.

Con giáp này làm được việc cần làm và điều này càng khiến cho tuần cuối tháng 3 âm lịch của họ viên mãn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần có tính cách hào phóng, khá thẳng thắn và lạc quan.

Họ là người tốt bụng và nhân hậu, khi thăng tiến trên con đường tranh đấu vẫn thường xuyên giúp đỡ người khác, không hề vì cạnh tranh mà "dẫm đạp" lên người khác để giành được lợi ích.

Sang tuần cuối tháng 3 âm lịch, con giáp này bước vào giai đoạn phát triển thần tốc, có thể cả tháng không lo cơm ăn áo mặc, cuộc sống vô cùng suôn sẻ.

Người tuổi Dần rất chăm chỉ và năng động nên những vấn đề cá nhân cũng có thể được giải quyết một cách đơn giản. Các mối quan hệ của họ trong tuần cuối tháng 3 âm lịch cũng đặc biệt thú vị, tốt đẹp.

Thời gian này, mọi thứ đều có thể phát triển theo hướng lý tưởng mà con giáp tuổi Dần mong muốn. Cuộc sống có nhiều chuyển biến tốt đẹp, chất lượng sống ngày càng được cải thiện.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý‏

‏Đứng đầu trong 12 con giáp, những người tuổi Tý thường tài giỏi, thông minh, độc lập không muốn ỷ lại. Họ làm việc gì cũng dũng cảm, quyết đoán, giỏi phán đoán tình thế. Về mặt đối nhân xử thế, họ cũng dễ gần, hòa đồng, dễ kết bạn, do đó thường là người sở hữu mạng lưới quan hệ rộng mở mà không phải ai cũng làm được. Khi gặp vấn đề nan giải trong tình cảm, họ cũng dễ dàng đối phó nhờ khả năng giỏi quan sát.‏

Sang tuần cuối tháng 3 âm lịch, các con giáp tuổi Tý sẽ thu hút tài lộc, vượng khí, gặp nhiều hỷ sự, tiền bạc ùn ùn kéo đến, được dự đoán sẽ phát tài phát lộc, vận may không thoát. Được cục diện Tam Hợp Thái Tuế độ mệnh cùng với Chính Quan ưu ái, Tý cảm nhận rõ rệt sự thăng tiến trong vận trình của mình, bản mệnh dễ dàng khơi thông bế tắc.

‏Nếu trước kia họ gặp nhiều khó khăn, vận rủi khiến cho mọi nỗ lực đều "đổ sông đổ bể", thì nay chỉ cần làm việc chăm chỉ, họ sẽ có cơ hội thăng tiến và phát triển quan trọng. Ngay cả những vấn đề rối rắm trước đó chưa thể tìm được phương án giải quyết thì nay, Tý đã tìm ra những sáng kiến kịp thời nhờ vào đầu óc nhanh nhạy.‏

‏Tuy nhiên, con giáp này nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình, đừng mải làm việc cật lực đến quên ăn quên ngủ. Có như vậy, họ mới đạt được cả thành công trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

‏*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.