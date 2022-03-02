Sang giữa tháng 3 nguyên khí dồi dào: 3 con giáp có tài lộc tăng tiến như 'cá gặp nước', tiền chảy vào túi ào ào

Tâm linh - Tử vi 02/03/2022 20:30

Đây là thời điểm 3 con giáp sẽ bắt đầu đón nhận dấu hiệu chuyển mình. Dù gặp áp lực khó khăn, họ cũng mạnh mẽ vượt qua và "chuyển họa thành phúc".

Tuổi Sửu

Nếu như thời gian trước, người tuổi Sửu phải trải qua không ít những thử thách, thì bước sang giữa tháng 3 tới đây, bản mệnh may mắn được Thần tài trợ giúp, lấy lại những gì đã mất, cuộc sống nhiều niềm vui hơn. Đặc biệt, tuổi Sửu đã bắt đầu thấy được những tín hiệu tốt chào đón họ. Nhất là những người tuổi Sửu làm về kinh doanh sẽ có nhiều lộc lá, việc làm ăn ngày càng phát đạt. 

May mắn tiếp tục ở lại với tuổi Sửu, dự kiến họ sẽ có 1 khoảng thời gian vô cùng bận rộn nhưng thành quả cuối cùng thì rất xứng đáng. Hãy tiếp tục nỗ lực trong việc xây dựng lòng tin với khách hàng, tuổi Sửu sẽ còn đạt được nhiều thành công hơn nữa.

Sang giữa tháng 3 nguyên khí dồi dào: 3 con giáp có tài lộc tăng tiến như 'cá gặp nước', tiền chảy vào túi ào ào - Ảnh 1
Bước sang giữa tháng 3 tới đây, tuổi Sửu may mắn được Thần tài trợ giúp - Ảnh: Internet

Tuổi Dần

Trong năm Nhâm Dần 2022 - năm tuổi của những người tuổi Dần nên bản mệnh cần biết nắm bắt thời điểm, tận dụng tốt những cơ hội thuận lợi mà nó mang tới  và hạn chế tối đa những tác động xấu họ có thể gặp phải. Từ giữa tháng 3, tuổi Dần có cát tinh hỗ trợ, công việc gặp được quý nhân đưa đường dẫn lối, dễ được suôn sẻ như ý muốn. Thậm chí, họ sẽ nhận được nhiều lời mời hấp dẫn trong công việc. 

Đặc biệt, tử vi học có nói, tuổi Dần có cơ hội kiếm tiền dễ dàng hơn, lợi nhuận có thể tới từ việc đầu tư hoặc được các thành viên khác trong gia đình trợ giúp. Cơ hội luôn ở rất gần họ, chỉ là họ có biết nắm bắt hay không mà thôi.

Sang giữa tháng 3 nguyên khí dồi dào: 3 con giáp có tài lộc tăng tiến như 'cá gặp nước', tiền chảy vào túi ào ào - Ảnh 2
Từ giữa tháng 3, tuổi Dần có cát tinh hỗ trợ, công việc gặp được quý nhân đưa đường dẫn lối - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi học có nói, từ giữa tháng 3 trở đi, tuổi Dậu là 1 trong số những con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất. Bản mệnh này sẽ trở nên rất độc lập, sẵn sàng đón nhận những thử thách và đạt được nhiều thành tựu. Đặc biệt, nguồn năng lượng tốt tiếp tục bao quanh tuổi Dậu, đem đến cho họ một khoảng thời gian nhiều lộc lá với nhiều cơ hội kiếm tiền.

Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là nên đặt ra những mục tiêu dài hạn, không nên quá tham lam hoặc muốn kiếm tiền nhanh chóng vì kế hoạch dễ tiêu tán. Ngoài ra, những ai đã thực hiện các dự án từ năm ngoái thì từ thời gian này cũng sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn những người mới chỉ bắt đầu.

Sang giữa tháng 3 nguyên khí dồi dào: 3 con giáp có tài lộc tăng tiến như 'cá gặp nước', tiền chảy vào túi ào ào - Ảnh 3
Từ giữa tháng 3 trở đi, tuổi Dậu là 1 trong số những con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất - Ảnh: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đã may mắn còn gặp thời vận tốt, 3 con giáp đi lạc vào ngõ Thần Tài trong 7 ngày tới (2/3 - 8/3)

Đã may mắn còn gặp thời vận tốt, 3 con giáp đi lạc vào ngõ Thần Tài trong 7 ngày tới (2/3 - 8/3)

Trong 7 ngày tới, không chỉ quý nhân trợ lực mà thần tài, thần lộc cũng góp sức cho 3 con giáp này giàu có bất thình lình, tiền chất đầy kho.

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