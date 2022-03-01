Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp đổi vận giàu to trong 17 ngày tới, tiền bạc gia tăng, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 01/03/2022 07:20

Tử vi 17 ngày tới dự đoán về đường tài lộc của 3 con giáp này phải may túi 3 gang đựng tiền. Chúc mừng 3 con giáp có tên trong danh sách dưới đây!

Tuổi Tý

Các con giáp tuổi Tý theo đuổi công việc trong ngành nghệ thuật hoặc làm người của công chúng sẽ có nhiều cơ hội thể hiện và thi triển năng lực của mình. Tuy nhiên trong giao tiếp nói chung,người cầm tinh con chuột cần để ý tránh phạm phải khẩu thiệt, thị phi.

Trong 17 ngày tới, tài chính người tuổi Tý sẽ tăng trưởng vượt bậc. Các công việc tay trái sẽ đem lại cho họ nguồn thu nhập dồi dào nhưng tốt nhất nên tránh đầu tư mạo hiểm với nguồn vốn lớn. Gợi ý không tồi cho con giáp này là gây dựng vốn và quỹ tiết kiệm vừa tầm đủ để quay vòng vốn kinh doanh.

Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp đổi vận giàu to trong 17 ngày tới, tiền bạc gia tăng, thoải mái tiêu xài - Ảnh 1
Trong 17 ngày tới, tài chính người tuổi Tý sẽ tăng trưởng vượt bậc - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi tài lộc cho thấy, người tuổi Mão chuẩn bị đón nhiều tin vui. Tiền bạc trong 17 ngày tới chủ yếu đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh, đầu tư. Bản mệnh nên ưu ái hơn cho các dự án nhà đất hay lĩnh vực ẩm thực, giải trí sẽ có lợi hơn. Nguồn lợi mà con giáp này thu được qua các mối quan hệ xã giao không hề nhỏ chút nào.

Bản mệnh cần chú ý duy trì, phát triển các mối quan hệ cũ và mới. Đặc biệt, với người lớn tuổi hơn nên khiêm nhường nhờ thế mà tiền bạc của Mão lúc nào cũng rủng rỉnh, không phải lo lắng chi tiêu quá nhiều. Là con giáp phát tài trong thời gian này nên bản mệnh có kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh hay mở rộng quy mô, chuyển hướng sang lĩnh vực mới. Cát khí vượng giúp khả năng thành công cao hơn, lợi nhuận thu về cũng tăng gấp bội, đường tài lộc hanh thông thuận lợi.

Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp đổi vận giàu to trong 17 ngày tới, tiền bạc gia tăng, thoải mái tiêu xài - Ảnh 2
Tiền bạc của Mão trong 17 ngày tới chủ yếu đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh, đầu tư - Ảnh: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi, trong 17 ngày tới, người tuổi Sửu sẽ được 3 ngôi sao may mắn mang tên: “Long Đức”, “Tử Vi”, “Tam Đài” chiếu rọi mang đến nhiều tin vui, phước lành. Nếu bạn là một người có ước mơ, hoài bão thì hãy kiên trì theo đuổi nó để trong thời gian này hứa hẹn sẽ thu được thật nhiều thành tựu bất ngờ.

Nếu có ý định làm gì to lớn thì thời gian này chính là cơ hội tốt cho cuộc sống của những người tuổi Sửu bước sang trang mới trong sự giàu có. Đến lúc chín mùi, tài vận sẽ tự động đến khiến bạn choáng ngợp. Tuy nhiên, tuổi Sửu cần cẩn trọng hơn trong lời nói vì có thể sẽ đắc tội với người khác chỉ vì dùng từ thô lỗ.

Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp đổi vận giàu to trong 17 ngày tới, tiền bạc gia tăng, thoải mái tiêu xài - Ảnh 3
Trong 17 ngày tới, người tuổi Sửu sẽ được 3 ngôi sao may mắn chiếu rọi mang đến nhiều tin vui, phước lành - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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