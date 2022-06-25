Sang 27/6 tới đây những con giáp này cần phải hết sức cẩn trọng, cẩn thận ra đường gặp phải kẻ tiều nhân, vung tiền quá trán dẫn đến bí bách về sau, tự mình hại mình

Tâm linh - Tử vi 25/06/2022 19:00

Ngày 27/6/2022, có 3 con giáp không may gặp phải vận đen, cẩn phải tính tĩnh sáng suốt để tránh rước hoạ về sau.

Tuổi Tý

Lục Xung xuất hiện cho thấy căng thẳng về mối quan hệ hoặc chuyện tình cảm. Khuyên con giáp tuổi Tý đừng để bản thân rơi vào những cuộc tình ngoài vòng đạo đức, gây tổn thương cho những người liên quan.
 
Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh cần hoạch địch lại tình hình tài chính của mình vì khó khăn hiện tại đã rất rõ ràng, bạn không thể cứ chịu đựng mãi như thế rồi ngồi đợi mọi việc trôi qua, đã đến lúc hành động. Thậm chí, nếu cần bạn cũng nên xin lời khuyên chuyên gia để cải thiện hiện tại.

Tuổi Sửu

Sửu Ngọ Tương Hại khuyên người tuổi Sửu hôm nay cần từ tốn. Hãy học cách lắng nghe lời mà mọi người khuyên bạn, dù nó có khó nghe đi chăng nữa. Họ chỉ mong điều tốt cho bạn mà thôi. Đừng quá đề cao cái tôi và bỏ qua những lời khuyên giá trị.

Sang 27/6 tới đây những con giáp này cần phải hết sức cẩn trọng, cẩn thận ra đường gặp phải kẻ tiều nhân, vung tiền quá trán dẫn đến bí bách về sau, tự mình hại mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có thể ảnh hưởng của Thương Quan nên con giáp tuổi Sửu cảm thấy không hài lòng với rất nhiều điều đang xảy ra trong cuộc sống mình. Thế nhưng có thể vì bạn đang xét nét quá với mọi người, nếu bạn biết bỏ qua, đừng cố phân tích rạch ròi quá mức thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi.

Tuổi Dậu

Ngũ hành xung khắc khiến đường tình duyên của con giáp này kém phần suôn sẻ. Chẳng gặp được người như ý hoặc gặp rồi cũng là có duyên vô phận, bản mệnh có phần khép mình và từ chối cơ hội yêu đương có thể đến với mình, đóng lại cánh cửa trái tim để không phải chịu tổn thương thêm nữa.

Ngoài ra, tuổi Dậu cũng được nhắc nhở phải chú ý đến sức khỏe bản thân. Con giáp này chớ chủ quan cho rằng mình khỏe mạnh. Đặc biệt con giáp này nên để ý đến đường tiêu hóa của mình, ăn uống hợp lý để đảm bảo dinh dưỡng và sức đề kháng cho cơ thể.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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