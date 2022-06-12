4 nét tướng trên khuôn mặt người phụ nữ được đúc nên từ phúc trạch tạo dựng trong kiếp trước, kiếp này số định êm ấm hạnh phúc không lo sự đời

Tâm linh - Tử vi 12/06/2022 07:40

Người xưa rất coi trọng việc xem tướng, bao gồm: Tướng diện (khuôn mặt), hành – trụ – toạ – ngoạ (đi – đứng – ngồi – nằm). Bất kể một cử chỉ điệu bộ sắc thái nào của một người đều có thể nói lên tâm thái, vận mệnh của một người: tốt – xấu, sang – hèn khác nhau… Tuy nhiên, khuôn mặt là đặc điểm được xem là dễ đánh giá nhất về phương diện ‘Nhân tướng học”.

 

Nhân trung sâu dài, sáng sủa

Trong nhân tướng học cho rằng, phụ nữ mà nhân trung sáng sủa, sâu dày thông thường có sức khoẻ tốt, có thể sinh ra đứa trẻ thông minh. Đứa trẻ sinh ra cũng dễ dàng mang trong mình sự hiếu thuận, thông minh nhiều phúc, tương lai thành tựu cao.

Hình dáng của nhân trung sáng sủa, cũng là tượng trưng cho sự trường thọ, nhân trung cũng được ví như “thọ đường”. Phụ nữ đảm đang, tháo vát thêm vào trường thọ, thì chồng vinh hiển con hiếu thuận, người có tướng mặt như thế thông thường có vận mệnh tốt.

Mũi cao thẳng

Phụ nữ có mũi cao mà thẳng, sơn căn (gốc mũi) cao đầy, cánh mũi đầy đặn, đại bộ phận là có phúc khí, phong thái cao quý, có mệnh phu nhân.

Phụ nữ có tướng mũi đẹp sáng, dù học tập không xuất chúng nhưng không phải là không có tiền đồ, vì dựa vào sự tự tin và giỏi giang của cô ấy, sự nghiệp cũng dần thu được thành quả, có được sự giúp đỡ của chồng, đồng thời cũng là người tốt nhất trong việc hỗ trợ chồng. Bên cạnh đó, phụ nữ có tướng mũi như vậy cũng sẽ có được sự yêu thương và che chở của nửa kia.

4 nét tướng trên khuôn mặt người phụ nữ được đúc nên từ phúc trạch tạo dựng trong kiếp trước, kiếp này số định êm ấm hạnh phúc không lo sự đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trán đầy đặn

Người sở hữu vầng trán đầy đặn thường có trí tuệ mẫn tiệp, phúc khí dồi dào. Thời còn trẻ, họ thường được biết đến với thành tích học tập xuất sắc. Người mang tướng này khi lớn lên có thể được thừa kế nhiều tài sản từ gia đình và thường kế thừa cơ nghiệp mà tổ tiên để lại.

Họ sở hữu đầu óc nhạy bén, biết nắm bắt cơ hội hơn người nên vận trình thường suôn sẻ. Đến tuổi trung niên, người này thường làm ăn phát tài phát lộc, mang đến cuộc sống ấm êm, đủ đầy cho gia đình.

Dái tai to dày

Căn cứ theo nhân tướng học, phụ nữ có dái tai to dày là người có mệnh tốt, về phương diện kim tiền, bạn bè hay sức khoẻ đều không tệ.

Phụ nữ có dái tai mềm rất khoan dung nhân hậu với người khác, đặc biệt là đối với chồng con thì rất quan tâm chăm sóc, giàu lòng cảm thông, nhiệt tình với người.

Phụ nữ như vậy có phúc khí rất lớn. Nếu vợ bạn là người phúc khí, cả nhà vì điều đó mà hoà thuận, hưởng thụ cuộc sống không lo cơm áo.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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