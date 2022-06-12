Kẻ tiểu nhân thường có môi mỏng, đúng như các cụ xưa kia hay nói “Mỏng môi hay hớt”, chuyện gì qua lời nói của kẻ này cũng biến tướng, xa rời sự thật, “tam sao thất bản”. Tốt nhất nếu phải tiếp xúc với loại người như vậy thì có bí mật gì chớ kể cho họ, đừng bao giờ hy vọng họ sẽ giữ mồm giữ miệng cho mình.

Ông bà ta có câu “Quân tử lông chân, tiểu nhân lông bụng”. Nếu như ở phương Tây, những người đàn ông có râu ria rậm rạp được cho là nam tính và có sức hút thì đối với quan niệm của người Châu Á, đàn ông có lông bụng hay có tính đa dâm, “hai mặt”, cục tính và gia trưởng. Những người này thường khó lường và thích thay đổi, tâm tính giảo hoạt và không có chí tiến thủ.

Nếu bạn đang kết giao với những người đàn ông như vậy thì hãy cẩn thận khi đặt niềm tin vào họ, bởi họ dễ khiến bạn thất vọng, thậm chí tiền mất tật mang vì những thủ đoạn khôn lường của họ.

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Ánh mắt linh hoạt, thần thái sắc lẹm

Tướng người này tuy là những người rất thông mình, tài ăn nói, giỏi thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt nhưng cũng là người sẵn sàng trở mặt khi có chuyện xảy ra. Họ phủ nhận tất cả, chỉ mong sao, tội lỗi không thuộc về mình.

Sở hữu hàm răng thưa

Hàm răng thưa không chỉ gây sự mất thiện cảm với người đối diện ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ mà nó còn là nét tướng xấu. Nhân tướng học quan niệm người sở hữu đặc điểm này thường xải trá, lươn lẹo.

Người này ăn nói không khéo léo nên tự tạo thị phi, hay phá vỡ sự đoàn kết nội bộ. Chính vì vậy bạn cần thận trọng khi kết giao với họ.

Hốc mắt lõm sâu

Theo tử vi tướng số, phần hốc mắt chủ quan về âm đức và tử đức. Dù bề ngoài tỏ ra hiền lành, hòa đồng nhưng thực tế là người có tâm địa gian trá “miệng nam mô, bụng một bồ dao găm”. Hầu hết họ đều đặt lợi ích của mình lên trước, sẵn sàng lừa đảo để thu lợi về mình.

Dáng đi vội, điệu bộ hấp tấp

Theo Nhân tướng học, đàn ông có dáng đi vội, điệu bộ hấp tấp, hay làm ra vẻ nhanh nhẹn, tháo vát thường là những người tiểu nhân. Những người có tướng đi rất mau thường suy toán lời lỗ nặng nhẹ và bị chi phối bởi những điều thiệt hơn trong lòng.

Lưỡi nhọn, răng thưa

Theo nhân tướng học, đây là người xảo trá, lươn lẹo. Nếu thêm hàm răng thưa và thô thì rất giỏi tạo thị phi, tin đồn trong tập thể, phá vỡ sự đoàn kết nội bộ. Vì thế cần thận trọng khi kết giao với họ.

*Bài viết chỉ mnag tính chất tham khảo.