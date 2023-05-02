Sang 10 ngày đầu tháng 5: 3 con giáp đổi đời trong chớp mắt, tiền rơi trúng đầu, đường công danh rộng mở

Tâm linh - Tử vi 02/05/2023 15:57

Những con giáp sau đây sẽ có cuộc sống đáng mơ ước, tiền tiêu xài không hết, lộc lá đổ đầy nhà trong 10 ngày đầu tháng 5.

Tuổi Tuất

Trong 10 ngày đầu tháng 5, con giáp tuổi Tuất không những thu nhập chính vững vàng mà thu nhập phụ cũng thực sự khiến cho người khác không khỏi ngưỡng mộ. Tất nhiên vẫn có những chuyện phát sinh bất ngờ nhưng con giáp này đều xuất sắc vượt qua để sở hữu trong tay số tiền khổng lồ.

Bản mệnh cũng sẽ nhận được vô số cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân của mình trong khoảng thời gian này nữa đó. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tuổi Tuất đã gom được cho mình 1 số tiền kha khá luôn rồi đó!

Sang 10 ngày đầu tháng 5: 3 con giáp đổi đời trong chớp mắt, tiền rơi trúng đầu, đường công danh rộng mở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong danh sách những con giáp phát tài trong 10 ngày đầu tháng 5 không thể không nhắc đến người tuổi Mão. Bản mệnh là con giáp nắm được số tiền lớn trong tay, cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh đều được lộc trời cho, tiền nhiều tiêu không hết.

Đặc biệt từ giữa tuần trở đi tài vận thực sự thăng hoa sẽ mang đến cho con giáp này nhiều cơ may kiếm tiền 1 cách dễ dàng và thuận lợi. "Cờ đến tay ai người đó phất", tuổi Mão hãy cố gắng phát huy hết năng lực của mình để kiếm tiền 1 cách chân chính nhé.

Sang 10 ngày đầu tháng 5: 3 con giáp đổi đời trong chớp mắt, tiền rơi trúng đầu, đường công danh rộng mở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sang 10 ngày đầu tháng 5, người tuổi Dậu thực sự may mắn trong chuyện tiền bạc. Con giáp này ngồi không cũng bắt được tiền, được Thần Tài ở bên che chở nên làm gì cũng thuận lợi, dù là tiểu nhân cũng không cản được vận thăng hoa của bản mệnh.

Những chú Gà hay lam hay làm lại có chí lớn, chỉ chờ có thời cơ là sẽ nhanh chóng bắt tay thực hiện những kế hoạch ấp ủ đã lâu của mình. Thực tế đã chứng minh là con giáp này hoàn toàn có thể đạt được những thành công lớn hơn thế nữa khi mà tài lộc cứ ùn ùn đổ về nhà, tuổi Dậu giàu sang vô kể.

Sang 10 ngày đầu tháng 5: 3 con giáp đổi đời trong chớp mắt, tiền rơi trúng đầu, đường công danh rộng mở - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

12 ngày tới (26/4 - 7/5): 3 con giáp tha hồ nghênh tài đón lộc, ngày một phát tài rực rỡ, sự nghiệp và tài vận thăng hoa rực rỡ

12 ngày tới (26/4 - 7/5): 3 con giáp tha hồ nghênh tài đón lộc, ngày một phát tài rực rỡ, sự nghiệp và tài vận thăng hoa rực rỡ

Sách tử vi con giáp có nói, top con giáp may mắn này sẽ đổi đời sau một đêm, tiền ùa vào nhà, giàu sang vô đối trong 12 ngày tới.

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