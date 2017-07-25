Trong số 12 con giáp, phụ nữ tuổi Hợi, Dậu, Tý luôn mang đến may mắn và tiền tài cho người bạn đời, do đó việc tậu nhà lầu xe hơi dễ như trở bàn tay.

Đứng đầu trong danh sách là tuổi Hợi, phụ nữ tuổi này sinh ra đã có số mệnh vượng tài và luôn được thần may mắn ưu ái. Ngoài ra, nàng tuổi Hợi vô cùng tháo vát, có thể làm tốt mọi việc từ việc nhà cho đến việc công ty.

Đặc điểm của những cô nàng tuổi Hợi là rất rộng rãi, hào phóng, không hề tính toán chi li với chồng. Họ còn là người vợ thấu hiểu và quan tâm đến bạn đời rất nhiều. Nếu sự nghiệp của chồng không được thuận lợi, người vợ tuổi Hợi luôn bên cạnh động viên, khích lệ chồng để lấy lại tự tin giúp chàng chuyển bại thành thắng.

Phụ nữ tuổi Hợi thường cho chồng những lời khuyên hay nhắc nhở đề phòng những kẻ tiểu nhân trong công việc. Đồng thời, những người tuổi này thường được thần may mắn chiếu cố nên họ có thể mang lại vận may và tiền tài cho người bạn đời.

2. Tuổi Tỵ

So với các nàng tuổi Hợi, tài lộc của người tuổi Tỵ có phần kém hơn đôi chút. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của họ vẫn khá viên mãn, vì những cô nàng này rất biết cách quan tâm đến các thành viên trong gia đình, đặc biệt luôn biết ứng xử khéo léo và tinh tế trong mối quan hệ với mẹ chồng.

Ngoài ra, các nàng cầm tinh con Rắn rất giỏi trong việc quản lý tài chính, biết cách tính toán các khoản chi tiêu trong gia đình hợp lý, nhờ đó đời sống vật chất của hai vợ chồng ngày càng đi lên.

Rước được những nàng tuổi Tỵ về dinh chính là phúc phận của các quý ông, vừa có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp thăng tiến và tiền tài cứ đua nhau kéo đến.

3. Tuổi Dậu

Các cô nàng tuổi Dậu thông thường rất lạc quan, yêu đời lại thông minh và rất giỏi trong việc giao tiếp. Bởi những ưu điểm trên nên họ có thể tự mình làm nên sự nghiệp mà không cần nhờ vả hay dựa dẫm vào người khác.

Sau khi kết hôn, phụ nữ tuổi Dậu có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện từ nhỏ đến lớn trong công việc hay gia đình một cách hoàn hảo nhất. Vì thế, nếu các chàng có được người vợ tuổi này thì có thể yên tâm phát triển sự nghiệp mà không cần lo lắng chuyện gia đình. Ngoài ra, nếu cả hai vợ chồng cùng nhau kết hợp trong chuyện kinh doanh có thể mang lại nhiều tiền tài.

Đặc biệt, những cô nàng tuổi Dậu 9x sẽ giúp tài vận của người bạn đời hưng vượng hơn bao giờ hết.

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