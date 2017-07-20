Người tuổi Sửu thường đặt nặng vấn đề về tài chính và luôn cố gắng hết sức mình để có thành quả cho thế hệ sau. Trái lại, những người tuổi Ngọ không hề xem trọng vấn đề tiền bạc. Họ có suy nghĩ đơn giản, thích tự do tự tại và vấn đề tiền bạc chỉ là phù du.

Ban đầu tính cách của cả hai như nam châm trái dấu cứ hút lấy nhau, nhưng sau một thời gian sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống. Vì thế, đây là một trong những cặp tuổi nếu cưới nhau thì hôn nhân có thể sớm đổ vỡ hoặc cuộc sống gặp nhiều khó khăn về vấn đề tài chính.

Những người tuổi Dần dù là nam hay nữ đều thờ ơ với vấn đề tiền bạc. Họ vốn là những người thoải mái và hào phóng trong chuyện tiền nong. Ngược lại, với sự thông minh, sắc sảo đó giờ ở người tuổi Tỵ, họ thường đa nghi và đặc biệt cẩn thận trong vấn đề có liên quan đến tiền.

Vì sự trái nhau như thế, khi kết hợp tuổi Tỵ và Dần sẽ làm cho cuộc sống vợ chồng trở nên ngột ngạt và gặp nhiều xung đột, đặc biệt là về vấn đề tiền bạc. Quả không sai khi dân gian truyền nhau câu "Dần, Thân, Tỵ, Hợi tứ hành xung".

Mẹo và Thìn

Tuổi Mẹo thường thích làm điều mình muốn, trong khi người tuổi Thìn lại luôn suy nghĩ thiệt hơn trước khi làm một việc gì đó, đó là lý do khiến cả hai thường xuyên gặp vấn đề trong cuộc sống hôn nhân.

Ngoài ra, vì thích là làm nên người tuổi Mẹo thường chi tiền phung phí trong cuộc sống nên hai vợ chồng có thể thường xuyên xảy ra cãi vã vì vấn đề tiền bạc của gia đình.

Tý và Mùi

Những người tuổi Tý rất coi trọng và tỉ mỉ trong vấn đề tiền nong nhưng người tuổi Mùi lại quan tâm quyền lực và địa vị hơn. Những người cầm tinh con Dê có thể vì địa vị mà sẵn sàng làm mọi thứ, thậm chí bán cả nhà cửa, đất đai. Do đó, cặp đôi này nếu về chung một nhà sẽ thường xuyên xảy xung đột về vấn đề tiền bạc.

Các bạn cũng không nên quá thất vọng nếu bản thân nằm trong những trường hợp trên, tử vi chỉ xét trên phương diện tính cách. Điều quan trọng là các cặp đôi biết đâu là những ưu, khuyết điểm của mình để phát huy và thay đổi để phù hợp với đối phương hơn. Có sự thấu hiểu và nhường nhịn nhau trong hôn nhân, cuộc sống gia đình mới hòa thuận và khá giả được.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.