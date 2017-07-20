Những cặp con giáp hút nhau khi yêu nhưng về chung một nhà sẽ gặp trục trặc chuyện tiền nong

Tâm linh - Tử vi 20/07/2017 14:00

Khi tình yêu đã chín muồi, cặp đôi nào cũng mong muốn tiến đến kết quả cuối cùng là hôn nhân. Tuy nhiên, những cặp đôi dưới đây nên cân nhắc trước khi về chung một nhà để tránh gặp trắc trở trong cuộc sống sau này.

Sửu và Ngọ

Người tuổi Sửu thường đặt nặng vấn đề về tài chính và luôn cố gắng hết sức mình để có thành quả cho thế hệ sau. Trái lại, những người tuổi Ngọ không hề xem trọng vấn đề tiền bạc. Họ có suy nghĩ đơn giản, thích tự do tự tại và vấn đề tiền bạc chỉ là phù du.

Ban đầu tính cách của cả hai như nam châm trái dấu cứ hút lấy nhau, nhưng sau một thời gian sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống. Vì thế, đây là một trong những cặp tuổi nếu cưới nhau thì hôn nhân có thể sớm đổ vỡ hoặc cuộc sống gặp nhiều khó khăn về vấn đề tài chính.

Dần và Tỵ

Những người tuổi Dần dù là nam hay nữ đều thờ ơ với vấn đề tiền bạc. Họ vốn là những người thoải mái và hào phóng trong chuyện tiền nong. Ngược lại, với sự thông minh, sắc sảo đó giờ ở người tuổi Tỵ, họ thường đa nghi và đặc biệt cẩn thận trong vấn đề có liên quan đến tiền.

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Người tuổi Dần phóng khoáng trong khi tuổi Tỵ lại tỉ mỉ trong chuyện tình bạc nên cặp đôi có thể gặp nhiều xung đột trong cuộc sống hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Vì sự trái nhau như thế, khi kết hợp tuổi Tỵ và Dần sẽ làm cho cuộc sống vợ chồng trở nên ngột ngạt và gặp nhiều xung đột, đặc biệt là về vấn đề tiền bạc. Quả không sai khi dân gian truyền nhau câu "Dần, Thân, Tỵ, Hợi tứ hành xung".

Mẹo và Thìn

Tuổi Mẹo thường thích làm điều mình muốn, trong khi người tuổi Thìn lại luôn suy nghĩ thiệt hơn trước khi làm một việc gì đó, đó là lý do khiến cả hai thường xuyên gặp vấn đề trong cuộc sống hôn nhân.

Ngoài ra, vì thích là làm nên người tuổi Mẹo thường chi tiền phung phí trong cuộc sống nên hai vợ chồng có thể thường xuyên xảy ra cãi vã vì vấn đề tiền bạc của gia đình.

Những cặp con giáp hút nhau khi yêu nhưng về chung một nhà sẽ gặp trục trặc chuyện tiền nong - Ảnh 2
Nếu biết nhường nhịn và thay đổi bản thân một chút để phù hợp với đối phương hơn, sẽ giúp những cặp đôi vượt qua mọi mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

Tý và Mùi

Những người tuổi Tý rất coi trọng và tỉ mỉ trong vấn đề tiền nong nhưng người tuổi Mùi lại quan tâm quyền lực và địa vị hơn. Những người cầm tinh con Dê có thể vì địa vị mà sẵn sàng làm mọi thứ, thậm chí bán cả nhà cửa, đất đai. Do đó, cặp đôi này nếu về chung một nhà sẽ thường xuyên xảy xung đột về vấn đề tiền bạc.

Các bạn cũng không nên quá thất vọng nếu bản thân nằm trong những trường hợp trên, tử vi chỉ xét trên phương diện tính cách.

Điều quan trọng là các cặp đôi biết đâu là những ưu, khuyết điểm của mình để phát huy và thay đổi để phù hợp với đối phương hơn. Có sự thấu hiểu và nhường nhịn nhau trong hôn nhân, cuộc sống gia đình mới hòa thuận và khá giả được.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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